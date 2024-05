Circul s-a mutat la 'palat': Simion zice că a venit pentru cateheză, Becali spune că i-a cerut bani pentru campanie

George Simion, liderul AUR, a fost observat joi intrând în reședința lui Gigi Becali din zona Primăverii. Imaginile surprinse îl arată pe Simion în timp ce pășește în curtea proprietății din București a patronului FCSB. La finalul vizitei, fiecare dintre ei a venit cu versiuni diferite ale motivului întâlnirii.

În înregistrările video, Simion este surprins vorbind la telefon în timp ce se îndreaptă spre intrare. Îmbrăcat într-un tricou alb și pantofi sport, liderul AUR continuă să meargă spre intrare, trecând pe lângă o limuzină Rolls-Royce, și apoi intră în reședința latifundiarului din Pipera.

La ieșire, reporterii Antena 3 CNN i-au întrebat, întâi pe Gigi Becali, apoi pe George Simion, care a fost motivul vizitei. Declarațiile celor doi sunt însă contradictorii. Gigi Becali susține că liderul AUR a venit pentru a-i cere bani pentru campania electorală, care începe mâine. Becali însă susține că este foarte din scurt și că i-ar da banii, însă trebuie să găsească o soluție pentru a face lucrurile perfect legal.

Becali: Dacă venea mai devreme, împrumutam partidul cu 500.000 de euro

„George Simion a vrut să-i cunoască pe părinții mei de la Mănăstirea Comanca. Se cunoștea cu unul dintre ei și i-a spus că e aici, așa că a zis că vrea să-i vadă. Și să vedem dacă-i dau o mână de ajutor lui Neamțu (n.r. Mihail Neamțu), că el candidează la europarlamentare. Dar nu mai cred că e timp. E campania deja începută și nu se poate. Dacă venea mai devreme, împrumutam partidul cu 500.000 de euro, așa cum am făcut-o și cu PSD, iar PSD dădea banii. Împrumutam și AUR și după aceea îi dădea înapoi.

Să vedem o formulă, poate-l împrumut pe Neamțu și să finanțeze el campania. Dar să vedem dacă e legal. Eu am făcut pușcărie degeaba, așa că suflu și în iaurt. Să văd dacă e lege care să mă apere, să fiu apărat de un miliard de legi. Și fac și public, să vină procurorul sau milițianul să-mi spună că nu e bine. Eu anunț tot! Am făcut pușcărie degeaba. Ajunge cu mizeriile făcute!“, a săpus Gigi Becali.

Simion: Nu i-am cerut bani, strict cateheză am făcut astăzi

Varianta lui George Simion este însă cu totul diferită de cea a lui Becali. „Erau niște sfinți părinți de la Mănăstirea Comanca i am făcut un pic de cateheză, am ciocnit un ou, am spus Hristos a înviat către toți creștinii ortodocși. (...) Noi avem sediul aproape, venim destul de des, abia acum m-ați văzut dumneavoastră“.

Întrebat dacă i-a cerut sprijinul lui Gigi Becali pentru această campanie, Simion a spus că „nu se pune problema“. „Dânsul, prin relații de rudenie e mai apropiat de doamna Firea. Nu (n.r. nu i-am cerut bani), strict cateheză am făcut astăzi cu călugării crae erau prezenți aici“, a explicat George Simion.