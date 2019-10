Zinedine Zidane, antrenor Real Madrid, după egalul cu Brugge: 'Un rezultat prost, o reacție bună'

Zinedine Zidane, antrenorul lui Real Madrid, s-a arătat nemulțumit de rezultatul obținut de echipa sa, marți seara, scor 2-2, contra lui Club Brugge, în grupa A din Liga Campionilor. Totuși, francezul a lăudat reacția elevilor săi din repriza secundă, anunță MEDIAFAX.

Citește și: ULTIMĂ ORĂ Viorica Dăncilă, întâmpinată de protestatari la Ploiești: 'Ghița e în Serbia/ Nu ne mai alungați tinerii'

Real Madrid a fost condusă cu 0-2 la pauză de gruparea belgiană, însă spaniolii au întors rezultatul în partea secundă, grație reușitelor lui Sergio Ramos și Casemiro. Zidane a explicat că nu poate fi mulțumit de rezultatul obținut, însă a declarat că a rămas impresionat de reacția elevilor săi din partea secundă.

"Un rezultat prost, o reacție bună. Nu avem cum să fim fericiți, am jucat 45 de minute așa cum nu ar trebui să o facem vreodată. Rămân cu reacția lor, deși nu sunt mulțumit de punctul obținut. Primul gol primit a fost puțin amuzant. Am început rău, iar începând cu minutul 10 nu am fost concentrați în zonele unde adversarul ne putea pune probleme.

La pauză le-am spus jucătorilor să schimbe ceva în jocul lor, iar ei au făcut asta. Au intrat cu o atitudine mai bună, și-au dorit mai mult. Vom vedea ce se va întâmpla în continuare în grupă. Avem următorul meci în campionat, știm că suntem într-o situație rea în Liga Campionilor, dar vom continua să luptăm", a declarat Zidane, la conferința de presă de după meciul cu Club Brugge, citat de Marca.

Real Madrid a început dezamăgitor partida cu Club Brugge, iar belgienii au condus cu 2-0 pe "Santiago Bernabeu", la pauză. Emmanuel Dennis a punctat pentru oaspeţi în minutul 9, după o demarcare excelentă, respectiv în minutul 39, în urma unei greşeli comise de Modric.

Citește și: Dincă bagă anchetatorii ÎN SPERIEȚI: Criminalul din Caracal are tendințe sinucigașe

Madrilenii au revenit pe tabelă în minutul 55, graţie reuşitei căpitanului Sergio Ramos, care a reluat cu capul în plasă din apropierea careului. Golul a fost validat după intervenţia sistemului VAR. În minutul 84, Club Brugge a rămas în inferioritate numerică. Căpitanul Vormer a văzut al doilea galben, iar situaţia s-a complicat pentru belgieni, care au primit gol la faza imediat următoare. Cel care a punctat a fost Casemiro. Spre finalul partidei, ambele echipe au avut ocazii de a obţine cele trei puncte, însă s-a terminat egal, scor 2-2.

În urma acestui rezultat, Real Madrid se află pe ultimul loc în grupa A din Liga Campionilor. Echipa lui Zidane a acumulat doar un punct din primele două meciuri. De partea cealaltă, Club Brugge se află pe poziţia a doua, cu două puncte.