Zlatan Ibrahimovici a fost selecţionat pentru All-Star Game-ul MLS

Suedezul Zlatan Ibrahimovici a fost selecţionat, la trei luni de la debutul în MLS la Los Angeles Galaxy, pentru All-Star Game, meci în care va întâlni una din fostele sale echipe, Juventus Torino, conform news.ro.

Jucătorii selecţionaţi sunt următorii:

Portari: Brad Guzan (Atlanta United), Zack Steffen (Columbus Crew)

FundaşiL Graham Zusi (Sporting Kansas City), Michael Parkhurst (Atlanta United), Michael Murillo(New York Red Bulls), Aaron Long (New York Red Bulls), Matt Hedges (FC Dallas), Laurent Ciman (LA FC), Francisco Calvo (Minnesota United)

Mijlocaşi: Wilfried Zahibo (New England Revolution), Yoshimar Yotun (Orlando City), Diego Valeri (Portland Timbers), Ilie Sanchez (Sporting Kansas City), Alexander Ring (New York City FC), Ignacio Piatti (Montreal Impact), Alberth Elis (Houston Dynamo), Jonathan Dos Santos (LA Galaxy), Alphonso Davies (Vancouver Whitecaps), Exequiel Barco (Atlanta United), Miguel Almiron (Atlanta United)

Atacanţi: Bradley Wright-Phillips (New York Red Bulls), David Villa (New York City FC), Carlos Vela (LA FC), Josef Martinez (Atlanta United), Zlatan Ibrahimovici (LA Galaxy), Sebastian Giovinco (Toronto FC)

Selecţionata celor mai buni juctori din MLS va fi antrenată de Gerardo “Tata” Martino (Atlanta United).

All-Star Game, dintre selecţionata jucătorilor din MLS şi Juventus Torino, se va disputa în 1 august, la Atlanta.

MLS a organizat primele ediţii ale All Star Game, începând din 1996, în sistem clasic, Est contra Vest, însă ulterior a adoptat alte variante, iar din 2005 până în prezent All Star Game a fost MLS All Stars contra unei echipe de club din Europa (Fulham, Chelsea, West Ham, Everton, Manchester United, AS Roma, Bayern Munchen, Tottenham, Arsenal Londra şi, în 2017, Real Madrid).