1 Mai scump ca altul: Micii au ajuns aproape 40 de lei, iar prețul muștarului s-a dublat! (Dănuț Pop, președintele PER)

”Prețul unei caserole de mititei, mâncare cu tradiție la români, a crescut și până la 39 lei iar pretul mustarului s-a dublat. La fel si pâinea, preţul îngrășămintelor a crescut cu 400% faţă de anul trecut. Razboiul din Ucraina și scumpirea combustibilului au generat cresterea preturilor la toate produsele alimentare si nealimentare. Românii au de-a face cu scumpiri pe bandă rulantă, la fiecare două saptamâni constată alte prețuri la raft. Din păcate Banca Mondială a avertizat ca preţurile produselor de bază vor rămâne la un nivel ridicat până la finele lui 2024. In România, BNR prognozează o inflaţie de 11,2 la sută la finalul trimestrului doi din 2022.

Ne confruntăm cu o situație foarte îngrijoratoare iar guvernanții trebuiau să actioneze de ieri! Fiecare țară are specificul ei, însă, România are 4,5 milioane de români săraci, conform INS. Peste o treime din copii României trăiesc sub pragul saraciei iar peste 150.000 se culcă flămânzi.

Guvernanții nostri nu se inspiră nici macar din masurile celorlalte țări din UE. Plafonarea prețurilor nu a fost buna, reducerea TVA la produsele de bază nu s-a facut, naționalizarea companiilor de distribuție îi sperie, noi ne facem că dăm bani romanilor ca să plătească facturile, bani care ajung tot la șmecheri. Guvernanților, când o să îndrăzniți să faceți ceva pentru români?

Avem sărbatori și zile libere, dar portofelele sunt goale”, susține Dănuț Pop, președintele PER în comunicatul de presă.