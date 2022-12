12.000 de copii din comunităţile din zona Via Transilvanica au primit cadouri din Germania

Cadouri din Germania au fost distribuite, în ultimele zile din an, la 12.000 de copii care locuiesc comunităţi aflate de-a lungul Via Transilvanica. Cadourile au fost strânse de către organizaţia Johanniter-Unfall-Hilfe şi distribuite în ţara noastră cu ajutorul Asociaţiei Tăşuleasa Social din Bistriţa. Acţiunea face parte din proiectul „Camionul de Crăciun” aflat la cea de-a 22-a ediţie, scrie news.ro.

„Pentru Tăşuleasa Social, anul 2022 s-a încheiat cu proiectul Camionul de Crăciun, împreună cu partenerii noştri internaţionali Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.. Pentru a 22-o oară. Camionul de Crăciun e ca o promisiune, e tradiţia de care ne ţinem cu sfinţenie de 22 de ani încoace, de parcă ar fi o sărbătoare. Ceea ce chiar şi este! Abia ce am încheiat acţiunea de anul acesta, care s-a extins prin ţară, de când cu Via Transilvanica. Împreună cu partenerii noştri pentru mobilitate de la Autoklass | Official Home of Mercedes-Benz, am ajuns în 30 de localităţi din 8 judeţe din ţară, unde peste 100 de voluntari au împărţit cadouri din partea copiilor din Germania, la 12.000 de copiii din România. Avem sute de poveşti doar cu Via Transilvanica de împărtăşit pentru anul acesta. E cel mai frumos drum pe care îl cunoaştem. Dar ne oprim la o poveste recentă. Bine, poate chiar două. Imaginile de mai jos au fost făcute de voluntarul şi prietenul nostru Mircea Gherase, în judeţul Caraş-Severin. Cu Dobraia, Prisăcina şi Ineleţ a fost dragoste la prima vedere pentru echipa noastră. Sunt aceste comunităţi izolate, unde nu există drum de acces, aşa că am transportat cadourile acolo cu măgarii. Nu mai putem zice chiar aşa simplu: un loc unde nu ajungi uşor. Asta pentru că Via Transilvanica trece pe aici şi simţim că asta schimbă mult perspectiva”, arată postare de sâmbătă de pe pagina de Facebook a Asociaţiei Tăşuleasa Social.

Sursa citată mai precizează că, „tot în Caraş-Severin, în comunitatea din Megica (cum frumos o alintă oamenii ei), am fost întâmpinaţi de copii şi oameni mari atât de bucuroşi”.

„E o bucurie atât de mare pentru ei, că drumul care uneşte trece prin apropierea comunei lor, că învaţă la şcoală despre Via Transilvanica, chiar din cartea lui Voicu Bojan. Şi Via Transilvanica nu le trece fix prin curte, că prin cea a vecinului, iar dacă asta nu e o lecţie şi un bun final de an, nu ştim ce altceva ar putea fi. Am rămas impresionaţi. Anul 2022 a fost anul în care am finalizat amenajarea drumului are uneşte. Desigur, povestea lui abia începe. Ce ne dorim pentru anul următor e să rămânem pe drumul nostru împreună cu voi. Echipa Tăşuleasa Social vă urează un an nou bun! La mulţi ani şi vă mulţumim!”, completează postarea de pe reţeaua de socializare.