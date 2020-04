4,65 euro o mască în...

Mai multi romani din Grecia au postat pe retelele de socializare cateva poze din care reiese ca pretul unei masti de protectie ajunge si la 4,65 de euro, adica aproape 23 de lei in bani romanesti. Pana acum se dovedeste ca in Grecia intalnim cel mai ridicat pret la masti. Am scris in alte articole despre faptul ca in Grecia, mai multe trusturi de presa distribuie impreuna cu revista/ziarul masti de protectie.