7 ZILE ÎN ROMÂNIA - colonia dezbinată de la marginea imperiului

Duminică a apărut cel mai recent sondaj CURS, în care PSD are 34%, PNL - 24%, AUR - 12%, iar USR - 9%. Deși sondajele sunt întotdeauna o fotografie de moment, iar piața politică de la noi este foarte volatilă, merită menționată stabilitatea clasamentului ultimului an, precum și faptul că USR este singura formațiune care pare să nu-și fi putut menține scorul obținut în 2020. PSD a crescut câteva procente, PNL este tot în zona lui 25%, AUR a crescut 2 procente față de parlamentare, însă USR aproape și-a înjumătățit scorul, de la 15%, cât a obținut acum 2 ani. Așadar, tendința valorează întotdeauna mai mult decât fotografia, de unde și concluzia că primele două clasate sunt condamnate să continue coabitarea până în 2024.

a fost o zi cu știri distractive. Pe de o parte, niște ONG-uri i-au solicitat președintelui dumneavoastră să nu promulge o modificare legislativă, care ar reduce hărțuirea și șantajul la adresa sectorului construcțiilor. Mai exact, organizaţiile au doar 30 de zile pentru a ataca în instanţă autorizaţiile de construire şi documentaţiile de urbanism suspecte că au fost emise ilegal. Sperăm cu toții că susținătorul lui Nicușor Dan va da curs cererii "societății civile", ieșind poate chiar în piață, cu geaca roșie, în semn de solidaritate. Iar premierul a propus partidelor o misiune absolut imposibilă: un moratoriu politic pentru anul 2023. Dincolo de specificul cultural românesc, de natură a face imposibil dezideratul, e drept că și argumentația a părut un citat din regele Hagi: "Acesta este singurul proiect de țară pe care îl avem de îndeplinit în următorii ani: să asigurăm eficiența instituțională și să susținem dezvoltarea economiei și a nivelului de trai, cu moderație, echilibru și în deplină securitate." E drept că și eu am susținut întotdeauna că ar fi mai bine să fie bine decât să fie rău, totuși nu mi-am asumat că asta ar fi o propunere de proiect de țară. O reformă constituțională menită să elimine blocajele dintre puteri, o reorganizare administrativ-teritorială, o regândire a întregului concept administrativ și de servicii publice ar putea fi considerate proiecte de țară, însă nicidecum această sumă de banalități.cascadorii râsului au purtat din nou insigna USR. Oamenii noi, revanșarzi și eterni eroi în luptele împotriva corupției, au notat încă un succes, de această dată în metropola competenței edilitare dovedite și întruchipate de Dominic Fritz. O doamnă, lider marcant al USR, a decis să demisioneze din Consiliul Local Timișoara după ce s-a remarcat prin admonestarea jurnaliștilor care i-au citit declarația de avere, pe care dumneaei o considera privată. Apoi i-ar fi certat și pentru niște anchete din care ar fi reieșit construcția ilegală a unui bloc de către aceeași luptătoare înflăcarată împotriva corupției și abuzurilor. Și pentru ca circul să fie perfect, Cătălin Drulă, zis "Reportofon", simțind că se apropie revelionul, iar românii așteaptă celebrele cuplete umoristice din noaptea dintre ani, a declarat: "Dacă cele două forţe, primele după alegerile din 2020, spun: 'Nu mai suntem în stare, după ce am făcut o mare coaliţie', daţi premierul USR şi o să facem din nou ceea ce trebuie făcut. [...] Noi suntem de acord să ne întoarcem şi la electorat mai repede." Deci după ce au părăsit guvernarea, în propriile aplauze, copiii și nepoții fostei Securități sunt gata să revină, dar numai având funcția de premier. Adevărul e că, judecând maturitatea, inteligența și înțelepciunea deciziilor prezidențiale din ultimii 8 ani, n-ar fi exclusă o nominalizare a ministrului-rangă pentru postul de premier, în caz că rotativa ar eșua.a explodat un alt scandal despre imaculații salvatori. Conform mai multor surse, penibila campanie online împotriva lui Lucian Bode și Klaus Iohannis privind achiziția de BMW-uri pentru milițieni ar fi fost instrumentată cu ajutorul unei firme specializate, care a lucrat cu PSD-ul condus de Liviu Dragnea. Pe de o parte, campania a fost penibilă prin obiectul său. Chiar nu au găsit "intelectualii" și "profesioniștii" de la USR teme mai serioase de atac la adresa celor doi? Atât s-a putut, ca să-l cităm pe întâiul meditator. Pe de alta, în politică nu sunt deloc multe firme care furnizează consultanță pentru online, prin urmare e o coincidență cel puțin interesantă această asociere comercială. Rămâne să mai descoperim că USRiștii au acțiuni la Teldrum și le-am văzut pe toate săptămâna asta.dimineață președintele dumneavoastră a îndemnat partidele politice, într-un discurs de Ziua Națională a României, să ia măsuri care să crească veniturile populației pentru că românii vor rezultate „imediate”. Nu știm la care partide se referea, bănuim că nu și la PNL. Nu de alta, dar liderul de facto al coaliției și al guvernării, Marcel Ciolacu, a lipsit de la recepția dată seara la Cotroceni. Putem presupune că s-a întâlnit cu miniștrii UDMR, absenți și ei, probabil ca "să dea Ardealul ungurilor", cum ne anunța întâiul meditator încă de acum 2 ani, când ieșea zilnic să ne spună despre nenorocirile pregătite de către PE SE DE. Cam atât despre ideea de unitate într-o țară mai dezbinată ca oricând, clivaj la care au contribuit, inept, iresponsabil și programatic, cei mai aleși români din ultimii 18 ani., fostul președinte al Tribunalului Timiș, judecătoarea Adriana Stoicescu, a făcut o radiografie lucidă a realității românești. A fost singura știre ce merită reprodusă, pentru luciditatea ei, pentru duritatea ei, dar mai cu seamă pentru corectitudinea ei: "România nu știe dacă mai e o țară. Dacă mai are un popor. Pare a fi o colonie uitată, de la marginea imperiului, de care își aduc aminte mai marii stăpâni, din când în când, pe la vreun eveniment. Suntem o colonie și nu e vina nimănui. Doar a noastră." Drept e că tradiția cumpărării tronului de la Înalta Poartă are câteva sute de ani, așa că să nu ne mire actuala situație. În fine, cred că 1 decembrie a fost singura zi din an când toate știrile au fost pozitive. E și ăsta un exemplu de responsabilitate. În fine, parcă singura abordare decentă și nefestivistă a Zilei Naționale a fost filmulețul lansat în online de Partidul Umanist Social Liberal.

COMENTARIUL ESTE ASUMAT DE AUTOR