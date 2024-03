8 lucruri interesante pe care nu le știai despre grupele de sânge

Sângele circula prin corp și transportă nutrienți și oxigen către fiecare celulă, preluând apoi materialele reziduale. El este pompat dinspre inimă spre întreg corpul. Deși pare că sângele uman este la fel, în momentul testării apar și diferențele.

Există patru grupe sanguine principale (tipuri de sânge): A, B, AB și 0 (zero). Grupa de sânge este dată de genele moștenite de la părinți. Fiecare grup poate fi Rh pozitiv, fie Rh negativ, ceea ce înseamnă că în total există 8 grupe de sânge.

Așa cum știi, este foarte important să îți cunoști grupa de sânge, caz în care doctorii pot acționa prompt. Transfuzia cu o grupă de sânge incompatibilă are urmări grave asupra sănătății. Cu acest articol ne propunem însă, să-ți dezvăluim lucruri mai puțin știute.

1. Cele patru grupe de sânge au fost descoperite de medicul și biologul austriac Karl Landsteiner în 1901, motiv pentru care în 1930 a primit Premiul Nobel pentru Medicină.

2. Persoanele care au grupa sanguină AB pot primi sânge fără niciun risc de la toate celelalte grupe, de aceea sunt numiți și „primitori universali". În schimb ei pot dona sânge doar celor care au grupa AB.

3. Persoanele care au grupa 0 sunt numite „donatori universali”, sângele lor poate fi transfuzat oricărei persoane, indiferent de grupa sanguină. Ei pot primi doar de la persoane care au tot grupa 0.

4. Antigenul Rh are o importanță mare în timpul sarcinii. Mai precis, poate apărea o incompatibilitate materno-fetală dacă mama are Rh negativ și partenerul Rh pozitiv. Incompatibilitatea apare între sângele mamei, Rh negativ și sângele fătului, Rh pozitiv, caz în care sarcina va fi atent monitorizată. Acesta este și motivul pentru care medicul ginecolog îi cere încă de la început pacientei gravide grupa de sânge și Rh-ul, atât pentru ea, cât și pentru partener.

5. Persoanele care au grupa de sânge A sunt cel mai puțin mușcate de țânțari. Femelele țânțari au nevoie de proteine din sângele nostru pentru a produce ouă. Astfel, unele tipuri de sânge sunt mai preferate de țânțarii femelă, ca de exemplu persoanele care au grupa de sânge 0. Masculii țânțari se hrănesc cu nectar și nu înțeapă oamenii.

6. Există dietele în funcție de grupele sanguine. Mai precis doctorul Peter J. D'Adamo a publicat cartea intitulată „Eat right 4 your type” („Mănâncă potrivit grupei tale sangvine”), în care spune că există o strânsă legătură între grupa de sânge, alimentație și sănătatea oamenilor. Conform lui D’Adamo, dacă mănânci alimentele recomandate pentru grupa ta, ai mai multe beneficii pentru sănătate, în plus și greutatea poate fi ținută sub control. El prezintă o listă cu alimentele benefice pentru fiecare grupă în parte, dar și cele care ar trebui evitate, inclusiv recomandări pentru controlul greutății.

Cei care au grupa 0 sunt sfătuiți să mănânce proteine: carne slabă de pui, pește, vită. Persoanelor care au grupa A li se recomandă consumul de alimente proaspete, naturale - fructe și legume. Pentru cei din grupa B sunt indicate: carne roșie, pește, lactate, legume și fructe. Cei care au grupa de sânge AB sunt sfătuiți să consume carne de miel, oaie, iepure, lactate, fructe de mare, brânză tofu. Nu există încă studii științifice care să demonstreze teoria lui Peter J. D'Adamo.

7. Stresul este o reacție normală a organismului atunci când suntem suprasolicitați. Grupa de sânge este însă în directă legătură cu modul în care organismul răspunde la stres. De exemplu, cei care au grupa A reacționează în mod excesiv la un factor de stres minor, având un nivel mai mare de cortizol (hormonul stresului) decât celelalte tipuri de sânge. Deci, ei nu reacționează bine la stres. În schimb, cei din grupa AB știu să se controleze foarte bine în situațiile stresante. Purtătorii grupei sanguine B sunt persoane calme, dar pot trece foarte ușor de la o extremă la alta. Nu în ultimul rând, persoanele care au grupa 0, asemeni celor din grupa A, sunt mai ușor influențate de stres, din cauza concentrației mai mari în sânge a cortizolului.

8. Se crede că tipurile de sânge pot influența și personalitatea, așa cum o fac semnele astrologice. Astfel, persoanele care au grupa sanguină A sunt conservatoare, introvertite, punctuale, dar și perfecționiste. Purtătorii grupei 0 sunt extrovertiți, aventuroși, spontani. Cei cu sânge grupa B sunt foarte concentrați, creativi, muncitori, orientați spre obiective, dar și singuratici. Persoanele care au grupa AB prezintă un amestec de personalitate între cei care au sânge de tip A și cei cu sânge de tip B, fiind însă foarte prietenoși.

Tu ce grupă de sânge ai și care informație dintre cele de mai sus ți-a plăcut cel mai mult? Grupa sanguină are o importanță asupra vieții noastre și este bine să cunoaștem lucruri principale despre aceasta.