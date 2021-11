AȘA DA! JP Morgan &Co își DESPĂGUBEȘTE angajații cu 5.000 de dolari pentru că stau în carantină

Grupul bancar american JPMorgan Chase & Co. s-a oferit să îşi despăgubească angajaţii din Hong Kong cu până la 5.000 de dolari SUA pentru perioada în care aceştia stau în carantină la revenirea în oraş, în condiţiile în care hubul financiar asiatic îşi continuă politica de toleranţă zero faţă de Covid, transmite Bloomberg. Toţi angajaţii JPMorgan Chase & Co. cu sediul la Hong Kong pot solicita această despăgubire pentru o singură şedere în carantină, după efectuarea unor călătorii personale în străinătate, în scopul vizitării membrilor familiei, potrivit unui document intern consultat de Bloomberg, conform Agerpres.

"Recunoaştem că măsurile de carantină costisitoare care sunt în vigoare în Hong Kong şi care au legătură cu Covid-19 au avut un impact asupra multora dintre voi care au decis să îşi viziteze rudele de peste hotare", scrie directorul din Hong Kong al JPMorgan, Harshika Patel, în acest document intern. Programul se aplică angajaţilor care au stat în carantină în perioada 1 decembrie 2021 - 30 noiembrie 2022. Decizia vine după ce directorul general al JPMorgan, Jamie Dimon, a putut vizita Hong Kong-ul săptămâna trecută numai după primirea unei scutiri speciale de la regulile stricte privind carantina impusă de autorităţi. În timpul vizitei sale, Dimon a menţionat că restricţiile sanitare îngreunează eforturile băncii de a păstra angajaţii talentaţi. Banca americană are 4.000 de angajaţi la Hong Kong.

Potrivit cotidianului South China Morning Post, o şedere la un hotel din Hong Kong dedicat special persoanelor în carantină poate costa între 500 şi 3.630 de dolari Hong Kong (64 - 465,85 dolari SUA) pentru o noapte într-o cameră obişnuită. Sectorul financiar şi-a sporit presiunile pentru ca autorităţile din Hong Kong să relaxeze restricţiile şi să abandoneze politica de toleranţă zero faţă de Covid, pe fondul îngrijorărilor că aceasta îngreunează recrutarea şi păstrarea angajaţilor talentaţi. Un sondaj efectuat recent a descoperit că aproape jumătate din băncile şi firmele străine de asset management se gândesc la mutarea unor angajaţi sau activităţi în afara Hong Kong-ului.