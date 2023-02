A fost cea mai geroasă noapte din acest an. Cum va fi în continuare

Noaptea de duminică spre luni a fost cea mai rece din acest an, cu minime ce au atins -22 C la munte, unde vântul a atins peste 100 km/h la rafală. La multe stații meteo au fost sub -10 C. Și zilele următoare vor fi geroase.

Cel mai rece a fost la vârful Omu, -22 C, în timp ce în munții Țarcu au fost -20 C, dar temperatura real resimțită a fost mult mai mică, din cauza vântului ce a bătut și cu 110 km/h.

Minima a ajuns la -19 C la Târgu Logrești (Gorj) și la Bâlea Lac, iar în munții Călimani au fost -18 C. Au fost -15 C la Curtea de Argeș și Târgu Lăpuș, -14 C la Băilești și -12 C la Bistrița, Petroșani și Toplița.

La Craiova și Baia Mare au fost -11 C, arată datele ANM, iar la Sulina și Gura Portiței a fost cel mai cald: minima nopții de -1 C.

Duminică a fost extrem de frig la munte, cu maximă ce a fost de -19,4 C la Omu și -16,9 C în Călimani.

După ce în ianuarie a fost foarte puțină zăpadă, iarna a venit acum în forță în aproape toată țara. Stratul de zăpadă era de 256 cm la Bâlea Lac, de 150 cm la Omu și de 133 cm la stația meteo din munții Țarcu. La Brașov stratul de zăpadă măsura 27 cm, iar la Predeal, 58 cm, conform datelor ANM pentru ora 8 a zilei de luni.