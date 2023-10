A ieșit la iveală rolul lui George Soros în chestiunea palestiniană: ce a finanțat miliardarul

Open Society Foundations (OSF) a lui George Soros a finanţat cu peste 15 milioane de dolari - începând din 2016 - organizaţii americane care denunţă ”ocupaţia israeliană” şi care se află la originea multor manifestaţii propalestiniene în Statele Unite de la 7 octombrie, scrie The New York Post (NYP), relatează News.ro.

Finanţarea acestor organizaţii ostile Israelului de către omul de afaceri şi investitorul George Soros ridică semne de întrebare, scrie NYP.

Potrivit unor arhive OSF, reţeaua filantropică a lui George Soros a alocat subvenţii în valoare de 13,7 milioane de dolari unor beneficiari care au justificat atacul sângeros al Hamas de la 7 octombrie, prin intermediul Tides Center, un organism care ajută aosicaţii ”mici” progresiste să se dezvolte.

Între beneficiarii Tides Center se află şi Adalah Justice Project, cu sediul în Illinois, o asociaţie care se laudă pe site că contribuie la o convergenţă a ”luptei pentru drepturile palestinienilor” cu ”mişcări progresiste de justiţie socială din Statele Unite”.

CONSECINŢE GEOPOLITICE

Open Society Foundations a acordat subvenţii în valoare de 60.000 de dolari şi Arab American Association of New York, în 2018.

Acest organism nonprofit a iniţiat o adunare la Brooklyn, la 21 octombrie, în cursul căreia unii manifestanţi au îndemnat la eradicarea statului evreu.

Şi alte asociaţii propalestiniene au primit subvenţii, ca Jewish Voice for Peace sau If Not Now.

”I-am cerut lui George Soros să retragăn această finanţare, însă el a părutn foarte hotărât să continue să susţină organizaţii antisemite care vor să bulverseze civilizaţia occidentală”, declară NYP preşedintele grupului conservator se supraveghere Media Research Center, Brent Bozell.