A început ședința CGMB: Firea atacă PSD și îl apără pe Bădulescu

A început ședința extraordinară a CGMB convocată la solicitarea consilierilor PSD pentru revocarea din funcție a viceprimarului Aurelian Bădulescu și înlocuirea acestuia cu un nou consilier PSD.

„Nu am ce sa-i reprosez colegului meu, s-a implicat trup si suflet in rezolvarea tuturor obligatiilor administrative care i-au revenit si le-a dus la bun sfarsit. Regret ca trebuie sa avem o astfel de sedinta a Consiliului General si sper ca astazi fiecare consilier general sa voteze in functie de cum ii dicteaza constiinta”, a scris primarul Capitelei, Gabriela Firea, pe Facebook, înainte de ședință.

De asemenea, în debutul ședinței CGMB, Firea s-a declarat nedumerita de faptul ca lui Badulescu i se imputa de catre PSD declaratiile publice.

„Daca e atat de grav ca a avut cateva interventii pe cateva posturi TV..inteleg ca nu a vorbit ca la Academia Romana. Acum primează factorul politic. Pe vremuri se spunea ca gradul bate funcția. Acum politicul bate administrația”, a spus Firea în ședință.

Votul va fi secret.

Pentru revocarea viceprimarului Aurelian Bădulescu este nevoie de 37 de voturi din totalul celor 55 din CGMB.

Pentru numirea unui nou viceprimar este nevoie de 28 de voturi.