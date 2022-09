Accident bizar în Rusia - Un actor renumit a murit într-o maşină blindată ce urma să ajungă la armata pro-rusă din Donbas / Foto

Renumitul actor rus şi director artistic al Teatrului Dramatic din Iaroslavl, Serghei Puskepalis, a murit marţi într-un accident de circulaţie în timp ce se deplasa cu un autovehicul blindat pe care intenţiona să-l livreze armatei pro-ruse din Donbas, informează EFE, potrivit Agerpres.

"Puskepalis a murit într-un accident de circulaţie împreună cu şoferul, în timp ce transferau un microbuz blindat Ford Transit la Moscova, unde vehiculul trebuia să fie vopsit în camuflaj pentru a fi livrat armatei în Donbas", a declarat o sursă poliţienească citată de agenţia rusă oficială de presă TASS.

Pe lângă microbuz, Puskepalis intenţiona să livreze ajutor umanitar militarilor.

Incidentul a avut loc marţi dimineaţă în regiunea rusă Rostov.

Puskepalis, în vârstă de 56 de ani, a făcut primii paşi în carieră ca actor şi regizor de teatru. În plus, el a interpretat personaje în 25 de filme ruseşti, printre care "Simple Things", "Metro", "How I Ended This Summer", pentru care a fost recompensat cu Ursul de Argint pentru cel mai bun actor la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin din 2010.

