Accident cumplit în Egipt: o garnitură de tren a deraiat/ Foto

O declaraţie a Ministerului Sănătăţii a precizat că există "doi morţi în accidentul de tren de la Qalyub, în timp ce răniţii sunt în stare stabilă".

Un bilanţ anterior al ministerului menţiona, de asemenea, 16 răniţi, inclusiv şase persoane deja tratate şi externate.

Incidentul a avut loc în Qalyub, la nord de capitala Cairo, în Delta Nilului.

Autoritatea naţională feroviară egipteană a declarat că accidentul a avut loc când un tren de pasageri care intra în staţia Qalyub a trecut de un semnal de oprire.

"Acest lucru a dus la deraierea locomotivei şi a primului vagon", a precizat autoritatea într-o declaraţie.

Imagini de la faţa locului au arătat primele echipaje de intervenţie îndreptându-se spre vagoane care păreau încă să fie cu partea dreaptă în sus, în spatele unui zid înalt într-o zonă construită.

Poliţia a format un perimetru pentru a ţine la distanţă mulţimea care s-a cocoţat pe alţi pereţi din apropiere.

O macara a fost adusă mai târziu pentru a ridica un vagon deraiat care părea să fie parţial zdrobit.

Accidentele feroviare egiptene au fost puse, în cea mai mare parte, pe seama infrastructurii şi a întreţinerii deficitare.

În aprilie 2021, ministrul Transporturilor, Kamel el-Wazir, l-a concediat pe şeful autorităţii feroviare, în urma unei revolte în cea mai populată ţară din lumea arabă din cauza proastei gestionări a liniilor de tren dărăpănate. Demiterea a avut loc la două zile după un accident care a costat 23 de vieţi.

"Scopul acestor decizii nu este doar schimbarea conducerii autorităţii, ci sunt în concordanţă cu următoarea etapă, care necesită... o modernizare completă a reţelei feroviare", a declarat atunci Ministerul Transporturilor.

Schimbările "în curs de desfăşurare au ca scop furnizarea unor servicii mai bune, lucrând non-stop pentru a servi navetiştii şi pentru a moderniza... acest serviciu esenţial care transportă anual milioane de pasageri", a precizat acesta într-un comunicat.

În martie 2021, cel puţin 20 de persoane au murit şi aproape 200 au fost rănite într-un accident de tren în sudul Egiptului, potrivit unui bilanţ oficial pe care autorităţile l-au revizuit de mai multe ori.

Ulterior, Parchetul a susţinut că mecanicul trenului egiptean care circula cu viteză şi asistentul său au părăsit amândoi cabina de conducere în momentul în care trenul s-a ciocnit cu un alt tren, care era staţionat.

Asistentul celui de-al doilea tren consumase canabis şi se afla sub influenţa analgezicului tramadol, la fel ca şi un agent de semnalizare a căii ferate, a mai susţinut procurorul.

Wazir, un fost general, a fost numit ministru al transporturilor după o coliziune de tren din 2019, pusă pe seama unei erori umane.

"Avem o problemă cu elementul uman", a declarat el, angajându-se să înfiinţeze o reţea automatizată până în 2024.

Preşedintele Abdel Fattah al-Sisi a promis că îi va trage la răspundere pe cei responsabili pentru accidentele mortale recurente de pe căile ferate egiptene din ultimii ani.

Unul dintre cele mai grave a avut loc în 2002, când un incendiu a distrus un tren aglomerat la sud de capitală, provocând moartea a 373 de persoane.

