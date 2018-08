Accident MORTAL în Prahova: O cisternă implicată, intervine un elicopter SMURD

O cisternă, care nu avea încărcătură, şi un autoturism au fost implicate, vineri, într-un accident rutier la Drăgăneşti, judeţul Prahova, iar la faţa locului a fost trimis şi un elicopter SMURD, informează ISU Prahova, potrivit Agerpres.

În maşină erau două persoane, dintre care una a decedat, iar cealaltă este rănită.

''În autoturism sunt două femei, una de 48 de ani, alta de 51 de ani. Femeia de 51 de ani a fost declarată decedată, iar cea de 48 de ani are traumatism cranio-cerebral şi alte leziuni. Elicopterul SMURD se îndreaptă către locul accidentului'', conform ISU Prahova.



Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă mai intervine la faţa locului cu o autospecială cu apă şi spumă, o ambulanţă SMURD şi o maşină de descarcerare.



Şoferul cisternei nu a fost rănit în accident. Cisterna are 22 de tone, dar nu are încărcătură.



IPJ Prahova informează că accidentul care a avut loc la intersecţia Fulga-Drăgăneşti şi în care au fost implicate autocisterna şi autoturismul a fost anunţat la 112.

