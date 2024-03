Actorul Chance Perdomo, cunoscut din serialele Gen V şi Chilling Adventures of Sabrina, a murit la 27 de ani

Actorul Chance Perdomo, care a interpretat roluri principale în serialele TV "Gen V" şi "Chilling Adventures of Sabrina", a murit la vârsta de 27 de ani în urma unui accident de motocicletă, informează variety.com, potrivit Agerpres.

Agentul său de presă a confirmat sâmbătă moartea actorului americano-britanic prin intermediul unei declaraţii transmise revistei Variety.

Reprezentanţii Poliţiei din Los Angeles nu au putut să precizeze deocamdată dacă decesul tânărului actor s-a produs în Los Angeles sau într-o altă localitate.

Chance Perdomo s-a născut în 1996 la Los Angeles, dar s-a mutat în copilărie alături de mama lui în oraşul Southampton din comitatul britanic Hampshire, unde a urmat cursurile Şcolii Comunitare Redbridge înainte să se înscrie la Colegiul Peter Symonds din Winchester. A dorit iniţial să studieze dreptul, însă a ales în cele din urmă să devină actor şi s-a stabilit la Londra, unde s-a alăturat colectivului de artişti de la National Youth Teatre.

A devenit cunoscut după ce a interpretat timp de patru sezoane personajul Ambrose Spellman în serialul produs de Netflix "Chilling Adventures of Sabrina" şi personajul Andre Anderson în serialul "Gen V", derivat din universul serialului cu supereroi "The Boys". Producţia pentru cel de-al doilea sezon din "Gen V" a fost amânată pe termen nedefinit în urma decesului său.

A interpretat şi personajul Jerome Rogers în lungmetrajul de televiziune "Killed by My Debt", care i-a adus o nominalizare la premiul BAFTA TV pentru cel mai bun actor în rol principal.

Chance Perdomo s-a remarcat şi pe marile ecrane, fiind prezent în distribuţiile filmelor din seria cinematografică "After", în care rolurile principale au fost jucate de Josephine Langford şi Hero Fiennes Tiffin. El a interpretat personajul Landon Gibson în filmele "After We Fell" (2021), "After Ever Happy" (2022) şi "After Everything" (2023).