Actorul Matthew McConaughey a devenit acţionar minoritar al echipei Austin FC, care evoluează în MLS

Actorul Matthew McConaughey, câştigător al Premiului Oscar în 2014, care ''a visat întotdeauna să ajute la construirea unei echipe sportive'', a devenit acţionar minoritar al echipei Austin FC, care evoluează în campionatul nord-american de fotbal (MLS), scrie AFP.

Conform sursei, vedeta de la Hollywood a declarat că este hotărâtă să ajute clubul şi că va juca ''rolul'' unui fel de ''ministru al culturii'' în cadrul grupării, potrivit agerpres.ro.

''Nu mă interesează să fiu imaginea clubului. Întotdeauna am apreciat marile echipe care au avut succes şi s-au menţinut în vârf, fie că vorbim de rugby, cu All Blacks, fie de New England Patriots, în fotbalul american'', a spus actorul în vârstă de 51 de ani.

Fondat în 2018, Austin FC îşi va face debutul pe noul său stadion pe 19 iunie, pe Q2 Stadium, de 20.500 de locuri. Clubul a vândut deja toate abonamentele, 15.500 pentru întregul sezon din MLS, iar alte 15.000 de cereri sunt pe lista de aşteptare.

Potrivit lui McConaughey, acest interes reflectă o pasiune adânc înrădăcinată pentru fotbal în oraşul din Texas.

''Austin era un oraş fotbalistic înainte de a apărea Austin FC. Este un oraş foarte divers, în plină expansiune. Avem 150 de oameni care se mută aici în fiecare zi. Fotbalul este sportul-rege şi aveam nevoie de o echipă. Era timpul'', a spus actorul.

''Ce succes vom avea în primul an? Nu ştiu, vom vedea. Echipa nu a fost construită într-o zi. Sămânţa a fost plantată, vrem să devină un stejar mare şi puternic, gata pentru un război de 100 de ani. Avem o viziune pe termen lung'', a adăugat acesta.