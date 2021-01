Actorul Steve Martin a anunţat că a fost vaccinat împotriva Covid-19: 'Vestea proastă: am fost vaccinat pentru că am 75 de ani'

Actorul Steve Martin a anunţat duminică, online, că a fost vaccinat împotriva Covid-19 şi a glumit spunând că are şi o veste proastă pentru fani, aceea că a primit serul pentru că este bătrân, relatează News.ro.

„Veste bună/ veste proastă. Vestea bună: Am fost vaccinat! Vestea proastă: Am fost vaccinat pentru că am 75 de ani. Ha! Operaţiunea din New York a fost uşoară ca mătasea şi găzduită perfect de Armata SUA şi National Guard. Mulţumesc tuturor, mulţumesc ştiinţei”, a scris el pe Twitter. Martin a explicat unui utilizator că nu a prezentat reacţii secundare.

