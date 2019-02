Actrița Juliette Binoche despre producătorul Harvey Weinstein acuzat de viol: 'Ca producător, a fost minunat, în majoritatea cazurilor'

Un proces în care producătorul de film Harvey Weinstein va fi judecat pentru agresarea sexuală a două femei va începe pe 6 mai, la un tribunal din Manhattan, New York. Pe 31 mai 2018, un mare juriu de la o instanță din New York l-a inculpat pe Harvey Weinstein pentru viol și alte delicte cu caracter sexual, victimele fiind două femei. Faptele datează din 2013 și 2006, iar poliția nu a făcut publică identitatea celor două victime. Potrivit autorităților americane, una dintre femei a fost violată, iar cealaltă a fost obligată să facă sex oral.

Pe numele lui Weinstein au fost formulate cinci capete de acuzare, inclusiv viol, iar producătorul, care a pledat nevinovat, riscă chiar și o pedeapsă cu închisoarea pe viață, dacă va fi găsit vinovat. Peste 70 de femei, printre care actrițe precum Rose McGowan, Angelina Jolie, Salma Hayek și Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărțuire sexuală, viol sau agresiune, în urma apariției, la începutul lunii octombrie 2017, a unui articol în The New York Times în care erau oferite detalii cu privire la mai multe plângeri pe numele producătorului de film. Weinstein, în vârstă de 66 de ani, a negat acuzațiile, dar este subiectul mai multor anchete ale polițiilor din Los Angeles și Londra. La New York a fost, însă, pentru prima oară când a fost și inculpat.

Juliette Binoche, președintele juriului Festivalului de la Berlin 2019, a declarat, joi, că Harvey Weinstein - acuzat de numeroase agresiuni sexuale - "era minunat ca producător de film, în majoritatea cazurilor" și că "justiția trebuie acum să își facă treaba", potrivit variety.com.

Actrița franceză a făcut aceste declarații în conferința de presă la care au participat membrii juriului Berlinale 2019 și care precedă de obicei deschiderea oficială a festivalului.

Binoche a spus că Harvey Weinstein a avut parte "suficient" de critici, iar "acum justiția trebuie să își facă treaba".

Actrița a declarat că nu a avut probleme cu producătorul de film american, cu care a lucrat la filmele "Chocolat" și "Pacientul englez/ The English Patient", pentru care a câștigat un premiu Oscar.

"Aproape că vreau să îi urez liniște în minte și suflet, asta este tot", a spus Binoche.

"Ca producător, a fost minunat, în majoritatea cazurilor. Cred că era un producător grozav. Cred că nu ar trebui să uităm acest lucru, deși a fost dificil pentru unii regizori și mai ales pentru unele actrițe", a mai spus Binoche, care prezidează anul acesta juriul Berlinalei, format din regizorul chilian Sebastián Lelio, producătoarea de film și actrița britanică Trudie Styler, criticul de film american Justin Chang, actrița germană Sandra Hüller și curatorul și scriitorul american Rajendra Roy.

Cea de-a 69-a ediție a Festivalului de Film de la Berlin debutează joi și se va încheia pe 17 februarie.