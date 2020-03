Adi Mihalcea, noul antrenor al lui Dinamo: Obiectivul este Cupa României, schimbarea atitudinii şi aducerea de puncte

Adrian Mihalcea, noul antrenor al echipei Dinamo, a declarat, joi, că este conştient de situaţia în care se află formaţia "alb-roşie", dar nu o consideră dezastruoasă potrivit news.ro

"Sunt emoţionat, dar bucuros, mă întorc unde practic m-am format ca om. Pentru mine, respectul este sfânt şi e un atu în plus să reuşesc. Nu sunt străin de ceea ce s-a întâmplat la Dinamo, din postura mea de antrenor secund la naţională am văzut foarte multe meciuri, ştiu la ce mă înham. Apoi, fiind câine, am participat la toate meciurile. Nu e uşor, dar sunt un curajos, mi-au plăcut provocările întotdeauna. Situaţa actuală nu este cea mai bună, dar nici nu este dezastruoasă. Discursul meu către jucători a fost de mobilizare şi de luptă, de luptători. Trebuie să recunoaştem că nu suntem într-o poziţie în care să jucăm mult individual, trebuie arătăm ca o echipă, trebuie să muncim şi să fim uniţi. Amânarea campionatului era o decizie pe care o aşteptam, până la urmă sănătatea contează şi lucrul cel mai improtant este să nu avem aceste cazuri printre noi. Vom vedea, voi avea o perioadă mai lungă de pregătire, care mă mulţumeşte. O să vedem ce program o să facem în continuare ca să fim în contact. Aşteptăm deciziile următoare legate de aceste probleme grave. Îmi pare rău că o declaraţie de-a mea de când eram la echipa naţională a fost interpretată greşit (n.r. - de unii suporteri), dar niciodată nu m-am dezis de Dinamo. Îmi cer scuze dacă au interpretat greşit, dar nu a fost intenţia mea. Nu cred că ei au ceva cu mine, am vorbit cu ei, mă agreează. E normal ca o parte dintre ei să nu aibă încredere în mine. Nu vreau să le demonstrez nimic, eu vreau doar să muncesc şi să avem rezultate şi atunci acea parte de suporteri va veni aproape de echipă. Ceea ce mă interesează în momentul de faţă este strict echipa, nu aş vrea să mai am niciun fel de discuţii care să mă deraizeze de la drumul meu. Obiectivul este Cupa României, schimbarea atitudinii şi aducerea de puncte. Am vorbit cu Cosmin Contra şi vorbesc întotdeauna, mi-a transmis baftă. Am văzut antrenamentele lui Simeone, are un stil aparte. Nu ştiu dacă stilul meu se va apropia de cel al lui Cosmin, dar îmi place disciplina tactică şi atitudinea. Vreau altă agresivitate, vreau altfel de sacrifici şi mesajul transmis cred că a fost înţeles foarte bine de fotbalişti. Vreau să specific despre contract, că nu m-a interesat foarte mult ceea ce îmi oferă dânşii. La negocieri am fost singur, nu am niciun fel de impresar", a declarat Mihalcea.

Preşedintele FC Dinamo, Florin Prunea, i-a urat baftă noului antrenor al echipei: "Adi este un fost coleg, care a crescut cu noi, dinamovist adevărat, un atrenor care munceşte. Eu am păţit multe cu el când eram la Iaşi şi ne băteam cu el care era pe la Slobozia, meciuri grele. Îi doresc baftă multă, ştie la ce s-a înhămat, este antrenorul pe care ni l-am dorit cu toţii, de la patron şi la ultimul anjat. Mă bucur că a acceptat, a început munca, băieţii l-au primit foarte bine,este un atrenor tânăr, vine să muncescă pentru Dinamo şi sunt convins că vom avea rezultate împreună."

Ultima oară antrenor secund la echipa naţională a României, Mihalcea, fost atacant dinamovist, a câştigat cinci trofee în aproape şapte sezoane în tricoul alb-roşu.

Campion al României (2000, 2002) şi câştigător al Cupei României (2000, 2001, 2005), Adrian Mihalcea a înscris 68 de goluri în 181 de meciuri pentru Dinamo în Liga 1, fiind în primii 10 marcatori din istoria clubului din Ştefan cel Mare.

După o carieră impresionantă ca jucător, Adrian Mihalcea şi-a început cariera de tehnician la Unirea Slobozia, echipa din oraşul său natal.

A antrenat Unirea Slobozia (iulie 2013-martie 2015), ACS Berceni (martie 2015-iunie 2015), Dunărea Călăraşi (ianuarie 2016-iunie 2017), UTA (iunie 2017-august 2017), CS Mioveni (septembrie 2017) şi, din toamna anului 2017 până la finalul anului trecut, a fost secundul selecţionerului Cosmin Contra la prima reprezentativă a României.

"Sunt la fel de emoţionat şi de onorat ca în prima zi când am venit ca jucător la Dinamo. Nu este cel mai fericit moment al echipei, dar sunt convins că împreună cu jucătorii, staful tehnic şi suporterii noştri vom reuşi să vorbim din nou de performanţă la Dinamo. Ca jucător am trăit momente unice la Dinamo, ca antrenor vreau să retrăiesc aceleaşi sentimente", este mesajul lui Adrian Mihalcea, potrivit fcdinamo.ro.

Noul antrenor principal al "câinilor" va fi prezentat oficial într-o conferinţă de presă programată joi, de la ora 15.00, la sala de evenimente a cantonamentului de la Săftica.