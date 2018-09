Adina Florea intervine în scandalul protocolului publicat de Darius Vâlcov. Replică pentru Augustin Lazăr: 'Nu-l cunosc. În parchetul ăsta nu sunt numai eu'

Procurorul general Augustin Lazăr a anunțat, vineri, întrebat de informațiile potrivit cărora protocolul publicat de Darius Vâlcov ar fi plecat din seiful Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, că Parchetul General face verificări la această instanță.

"Vă pot confirma doar că există o verificare în curs la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa", a declarat Augustin Lazăr, întrebat de informația potrivit căreia protoclul publicat de Darius Vâlcov, care a dus la deschiderea unui dosar penal, ar fi plecat din seiful Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Într-o intervenție telefonică la Antena 3, Adina Florea a afirmat că nu știe de demersul anunțat de Augustin Lazăr, iar de pe data de 13 august aceasta se află în concediu. Florea a mai menționat că nu-l cunoaște pe Darius Vâlcov sau pe cineva din imediata lui proximitate, iar în Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa nu este numai ea procuror.

„Cum să am asemenea idee. Am citit și eu pe Capital, pe Realitatea. De unde să știu eu despre chestiunile astea? În parchetul ăsta nu sunt numai eu, iar eu am fost în concediu. Eu sunt în concediu de pe data de 13 august. Nu-l cunosc pe Darius Vâlcov sau pe cineva din imediata lui proximitate. Habar n-am. Singurele informații pe care le am despre omul ăsta sunt cele din media.”, a spus Adina Florea, care a acuzat că speculațiile în media au apărut imediat după propunerea sa la șefia DNA.