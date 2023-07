Adrian Ilie explică de ce a refuzat să dea probe de sânge, după ce Poliția l-a prins beat: Am luat un virus, putea să îmi încheie cariera

Fostul fotbalist Adrian Ilie a fost prins băut la volan pe strada Daniel Danielopolu din nordul Capitalei. Potrivit unor surse Gândul, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,85 la mie.

Fostul fotbalist a fost transportat de polițiști la Institutul de Medicină Legală, dar a refuzat prelevarea de probe biologice, motiv pentru care i-a fost întocmit un dosar penal. Ilie și-a recunoscut faptele, ba mai mult a revenit și cu explicații privind refuzul său. Fostul fotbalist spune că nu s-a purtat urât cu oamenii legii și nu a făcut scandal, însă a refuzat categoric să i se ia probe biologice de teama unui virus.

”Am avut alcoolemie 0,82-0.85, am suflat de 2-3 ori în test. Dacă făceam scandal eram bătut, pe Ilie Năstase l-au dat jos din mașină. La spital nu am vrut să-mi ia probă biologică. Nu am știut lucrul ăsta (n.r. pasibil de dosar penal), am sunat avocatul, nu a răspuns era 2 jumate. Nu știu dacă dădeam probe de sânge acolo, știți și voi, presa a scris că la 20 de ani am avut un virus în sânge, abia am scăpat de el și nu mai iau teste de sânge peste tot.

Acum 28 de ani puteam să-mi închid cariera de fotbalist, am fost depistat la 20 de ani cu un virus care putea să-mi oprească cariera de fotbalist. Mi-au spus că l-am luat din diferite teste. Am spus că putem să mergem în altă parte, dar nu acolo. Am plecat acasă, declarația mea”, a punctat Adi Ilie pentru Fanatik.