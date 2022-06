Adrian Mihai, CEO Fan Courier: 'Şpaga va dispărea în momentul în care digitalizăm şi toate licitaţiile vor avea loc online'

Şpaga "mai mică sau mai mare" va dispărea în momentul în care digitalizăm şi toate licitaţiile vor avea loc online, a afirmat marţi Adrian Mihai, coproprietar şi CEO Fan Courier, într-o conferinţă de profil.

Întrebat cum ne putem dezvolta în următorii cinci ani, el a subliniat că fără infrastructură şi încredere nu ne putem dezvolta şi nu putem ajunge la nivelul ţărilor din vest, potrivit Agerpres.ro.

"În momentul în care digitalizăm - şi toate licitaţiile vor avea loc online - şi sunt criterii clare acolo - va dispărea acea mică sau mare şpagă", a subliniat Adrian Mihai.

În ceea ce priveşte salariile, Adrian Mihai a precizat că un curier câştigă în medie 700-800 de euro, "poate mai mult", în funcţie de bonusuri.

"Depinde de cât munceşte şi ce zona are. Cred că undeva 700-800 de euro, cam aici, poate mai mult. Depinde de bonusuri. La noi au un salariu fix apoi, în funcţie de realizările pe care le au, pot primi nişte bonusuri, în funcţie de cât livrează, are sau nu are reclamaţii şi aşa mai departe. Noi încercăm să ne plătim curierii bine ca să îi ţinem pentru că, dacă îi plătim prost, vom avea o fluctuaţie mare de curieri şi, deşi pare că le dăm un salariu mic, vom consuma mult mai mult pentru ei pentru ca vom pierde clienţi, vom pierde bani şi aşa mai departe", a adăugat Adrian Mihai, provocări cu care se confruntă companiile locale în această perioadă.

El a mai spus că românii atunci când au nişte bani de investit foarte puţini se gândesc la Bursă.

"Cred că atunci se va dezvolta Bursa când, din punct de vedere financiar, românii vor diversifica zonele de investiţii - şi cred că atunci şi Bursa va creşte, când procentual vor veni mai mulţi la Bursă, să investească".