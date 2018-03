Adrian Năstase, avertisment după realegerea lui Putin: 'Se va adânci tensiunea dintre Rusia și lumea occidentală'. Ce recomandă României

Fostul premier Adrian Năstase a comentat luni, la Antena 3, rezultatul alegerilor prezidențiale din Rusia. Vladimir Putin a fost reales cu 76,67% din voturi, după numărarea a 99,80% din buletinele de vot. Participarea la vot a fost de 67,4%.

„Eu cred că se va adânci tensiunea dintre Rusia și lumea occidentală. (...) Rusia se va concentra pe relațiile de vecinătate, în mod deosebit pe ceea ce se întâmplă în țările baltice. Va încerca să-și consolideze situația în Crimeea. (...) Rusia a devenit o citadelă, nemaiacceptând un avans spre est a NATO și UE. Prin implicarea în Siria a reușit câteva lucruri deosebite. (...) În ceea ce privește relațiile noastre cu Rusia, eu am spus și la Moscova, la reuniunea pe care am avut-o acolo: atunci când elefanții se bat sau fac dragoste, iarba este cea care suferă. Noi ar trebui să ne ferim de o astfel de situație și să încercăm să ne promovăm interesele, așa cum o fac și celelalte țări aliate ale noastre, partenerii strategici. (...) Chiar dacă nu ne place, nu putem să închidem ochii și să spunem că nu există nicio țară la est de România. Rusia este acolo. Am avut și relații, și relații rele în timp, dar să ne aducem aminte și de Yalta, și de Malta și să vedem cum unii dintre aliații noștri, în anumite perioade, au considerat că România trebuie să rămână în zona de influență a Rusiei. Eu cred că trebuie să ne prezentăm în mod onest, cu mult curaj și cu demnitate pozițiile, interesele într-un dialog direct cu Rusia.”, a spus Adrian Năstase, la Antena3.