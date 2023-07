Adrian Năstase, ieșire nimicitoare după achitările din dosarul finanțării campaniei lui Traian Băsescu: Vara, ca hoții!

Fostul premier Adrian Năstase comentează acid achitările din dosarul finanțării campaniei electorale a fostului președinte Traian Băsescu. Năstase spune că achitările s-au făcut vara, ca hoții și acuză că judecători cumpărați de fostul șef de stat ar fi tergiversat dosarul până când faptele s-au prescris.

Vara, ca hotii (cand lumea e in vacanta, inclusiv parlamentarii), s-a comunicat, in sfarsit, decizia instantei in dosarul finantarii campaniei electorale a lui Traian Basescu din 2009. S-a folosit formula noua a gratierii individuale – prescrierea faptelor. Deci, ramane cum am vorbit in tren. Banii s-au cam dat, alegerile s-au desfasurat, procurorii si judecatorii lui Basescu si-au facut datoria si dupa 14 ani(?) au “dezlegat” cauza si au anuntat ca nu raspunde nimeni. Stat de drept 0.2.

Sa fie clar, nu mi-am dorit ca Elena Udrea sau Ioana Basescu sa fie condamnate. Ele erau doar instrumentele prin care Basescu – “beneficiarul real” al finantarii (cum ar spune Livia Stanciu) a obtinut fondurile de campanie.

Acelasi Basescu care a facut presiunile in justitie pentru condamnarea mea in dosarul “Afiselor electorale”, adaugand un circ mediatic cu audierea a peste 900 de martori si plata unor importante despagubiri.

In aceste conditii, am o sugestie catre noul ministru al justitiei – nu ar fi posibil ca in cazul pensiei procurorilor si judecatorilor care au prelungit “dezlegarea” acestui dosar sa nu opereze impozitarea cu 15%, in semn de pretuire pentru felul in care si-au facut datoria fata de tara si popor?!