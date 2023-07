Adrian Streinu Cercel lovește din nou: cere ca toți românii să fie testați, prin medicii de familie, de Hepatita B, C și HIV

Preşedintele Comisiei pentru sănătate din Senat, Adrian Streinu-Cercel, a pledat, marţi, pentru alocarea unui fond special în vederea testării pentru hepatită B, C şi HIV.

"Medicii de familie au posibilitatea să testeze pentru hepatită B şi hepatită C şi mi-aş dori ca acest lucru să fie făcut în mod susţinut şi ca fiecare medic de familie să îşi propună ca, într-un termen de doi ani, maxim trei ani de zile, toate persoanele de pe liste să fie testate. Pentru asta însă au şi ei nevoie de un ajutor. Şi ajutorul ar trebui să vină de la CNAS sau de la Ministerul Sănătăţii prin alocarea unui fond special pentru testarea pentru hepatită B, C şi, nu în ultimul rând, şi pentru HIV. Aceste trei virusuri au la îndemână terapii cât se poate de eficiente. Pentru virusul hepatitic C avem terapii (...) care îndepărtează virusul din organism. Pentru virusul hepatitic B în ultima vreme s-a obţinut vindecarea funcţională, ceea ce este un lucru deosebit de important. Pentru HIV avem modalitatea de a face pacientul nedetectabil şi, ca atare, netransmisibil", a explicat el, în cadrul unei conferinţe organizate de Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice.

Potrivit lui Streinu-Cercel, România a fost prima ţară din lume care, în 2001, a asigurat accesul neîngrădit la terapie antiretrovirală. "Dacă s-a putut în 2001, nu văd de ce nu s-ar putea face în 2023 - 2024", a subliniat senatorul.

El a adăugat că aceste virusuri ar trebui să reprezinte un întreg în cadrul unui program naţional de sănătate publică, deoarece afectează pe toată lumea direct sau indirect.

Adrian Streinu-Cercel a amintit că există o prevedere legală, pe care a susţinut-o, potrivit căreia persoanele neasigurate beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi persoanele asigurate în ceea ce priveşte programele naţionale de sănătate publică.

"Trebuie făcute documentaţii de către Casa Naţională, în baza acestui articol. Lucrurile sunt cât se poate de simple. Noi ajungem să le complicăm şi să încercăm, peste articolul respectiv, să mai facem şi alte norme, că poate, poate nu s-o aplica. Cred că e cazul să facem lucrurile cât se poate de simple, să devină simple şi la îndemâna oricărui medic", a transmis senatorul, în cadrul conferinţei organizate în contextul Zilei mondiale de luptă împotriva hepatitelor.