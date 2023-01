Aeroporturi vom avea, călătorii sunt incerți - MT anunță că în 2022 s-a investit în sectorul aerian mai mult decât în toți cei cinci ani anteriori

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Bogdan Mîndrescu susține că investiții realizate în 2022 în sectorul aerian au crescut cu 62% față de cele înregistrate în toată perioada 2016-2021.

Potrivit secretarului de stat, 2022 a fost anul relansării și al oportunităților pentru sectorul aerian.

„Odată cu revenirea din șocul provocat de pandemia de COVID-19, am identificat noi oportunități de dezvoltare a acestui domeniu vital al transporturilor, prin investiții susținute. Într-un singur an, am reușit o creștere în forță de aproape 62% față de întreaga perioadă 2016-2021! Comparativ cu intervalul 2016-2021, când au fost semnate 21 de contracte în valoare totală de 1,79 miliarde de lei, doar anul trecut am atins o adevărată performanță investițională: semnarea a 26 de contracte, în valoare de 2,89 miliarde de lei”, a afirmat Bogdan Mîndrescu.

Acesta a anunțat că investițiile vor continua în acest ritm, „astfel încât să putem utiliza la maximum fondurile europene destinate sectorului aerian”.