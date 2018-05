Fostul şef al guvernului spaniol socialistul Jose Luis Rodriguez Zapatero a afirmat vineri la Caracas, unde a ajuns în calitate de observator electoral, că venezuelenii vor vota "liber", duminică, cu prilejul scrutinului prezidenţial, transmite AFP, potrivit Agerpres.

"Vom fi în secţiile de votare pentru a constata dacă venezuelenii votează liber, nu mă îndoiesc că votează liber", a declarat Zapatero în cursul unei conferinţe de presă la finalul unei reuniuni cu autorităţile electorale.Chiar dacă, în opinia sa, sistemul este "perfectibil", ca şi altele, el oferă "garanţiile de bază"."Votul este ce e mai sfânt pentru un cetăţean, este foarte dificil să accepţi să votezi sub ameninţare sau fiind victima unui şantaj", a adăugat Zapatero care din 2016 face oficiul de mediator în criza dintre guvern şi opoziţia venezueleană.El a criticat Uniunea Europeană pe care a acuzat-o că are "prejudecăţi" legate de procesul electoral în curs. "Este o prejudecată care s-a înrădăcinat. Or, experienţa politică se bazează pe combaterea prejudecăţilor şi cunoaşterea adevărului", a afirmat fostul premier spaniol din perioada 2004-2011.Statele Unite, Uniunea Europeană şi Grupul de la Lima, o alianţă de 14 ţări din America şi din Caraibe care denunţă radicalizarea guvernului de la Caracas, resping acest scrutin despre care susţin că nu este democratic, nici liber, nici transparent.

"Nu există expert electoral în cadrul UE? (...) Sigur că există, dar au pornit de la principiul, de fapt o mare prejudecată, că în politică trebuie să se întâmple ce este mai rău", a adăugat Zapatero.



La rândul său, Mesa de la Unidad Democratica (MUD), principala coaliţie a opoziţiei care a decis să boicoteze scrutinul, consideră că aceste alegeri sunt o "farsă".



Alături de Jose Luis Rodriguez Zapatero, fostul preşedinte al Senatului Franţei Jean-Pierre Bel şi fostul comisar european Markos Kyprianou vor participa, de asemenea, la această misiune.



În fruntea unei ţări ruinate de criză, preşedintele Nicolas Maduro urmăreşte duminică să fie reales într-un scrutin fără un adversar de valoare, boicotat de opoziţie şi nerecunoscut de o mare parte a comunităţii internaţionale.