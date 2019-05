ALERTĂ - Ana Birchall: A fost admisă extrădarea lui Radu Mazăre din Madagascar

Ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, a anunțat marți, într-o conferință de presă, că a fost admisă cererea de extrădare a lui Radu Mazăre din Madagascar.

„Va informez ca Ministerul Justitiei a fost sesizat si informat oficial azi, ora 17.09, de biroul INTERPOL, ca procedura de extradare a lui Radu Stefan Mazare a fost admisa de autoritatile din Republica Madagascar. Sunt puse in aplicare in regim de urgenta dispozitiile pentru preluarea sub escorta de autoritatile din Romania a lui Radu Stefan Mazare”, a anuntat Birchall.