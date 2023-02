Alertă în Europa: a fost depistată boala vacii nebune; cum se transmite boala fatală

Un caz de boala vacii nebune (Encefalopatie spongiformă bovină - ESB - n.red.) a fost descoperit într-o fermă din Țările de Jos, a transmis miercuri agenția olandeză de presă ANP, citând o informare a Ministerul Agriculturii, relatează Reuters, transmite Rador. Infecția a fost depistată la o vacă moartă, a menționat ANP.

Boala vacii nebune este o afectiune neurologica fatala, care distruge treptat creierul si maduva spinarii (sistemul nervos central) la vite, informează sfatulmedicului.ro. Boala mai este cunoscuta si sub numele de encefalopatia spongiforma bovina.

Oamenii nu pot contacta boala vacii nebune. Totusi, in cazuri rare, oamenii pot contacta o forma specifica speciei umane a bolii, numita varianta a bolii Creutzfeldt-Jakob (vCJD) in urma consumului de tesut nervos (creier sau maduva spinarii) de la vite infectate cu boala vacii nebune. Varianta bolii Creutzfeldt-Jakob este o afectiune fatala ce distruge creierul si maduva spinarii.

Nu exista dovezi care sa ateste faptul ca oamenii pot contacta boala vacii nebune prin consumul de muschi (care este utilizat pentru carne tocata, fripturi si gratare) sau produse lactate. Oamenii afectati de vCJD nu pot transmite afectiunea catre alti oameni prin contacte obisnuite. Este improbabil ca un individ sa contacteze vCJD prin transfuzie de sange, deoarece tot sangele este testat inaintea procedurii de transfuzare, arată sursa citată.

Din 1995 pana in august 2004, au fost raportate 147 de cazuri de vCJD la oameni in Marea Britanie, 7 in Franta si cate 1 in China, Irlanda, Italia si SUA. Ambii indivizi detectati in Canada si, respectiv, SUA locuiau in Marea Britanie cand au fost infectati.