Alertă la Londra - O mașină a intrat în clădirea unei școli primare, mai multe persoane lovite

Poliția a anunțat că polițiștii se află la locul accidentului din Camp Road - adăugând că mai multe persoane au fost rănite.

Brigada de pompieri din Londra a declarat că pompierii se află, de asemenea, la școală.

Poliția din Merton a scris pe Twitter că "o mașină s-a ciocnit cu o clădire a școlii", adăugând: "Mai multe persoane sunt tratate la fața locului".

Serviciile de urgență au fost alertate cu privire la incident cu puțin înainte de ora locală 10:00, joi.

BREAKING: Officers are responding to an incident at a primary school in Camp Road, Wimbledon, after a car drove into the school buildinghttps://t.co/PAiZ4D1jU3



???? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/0owGLNc2xO