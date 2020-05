ALERTĂ - Ludovic Orban: Am convocat pentru ora 08.00, luni, ședința de Guvern în care instituim starea de alertă. Terasele nu le deschidem

Premierul Ludovic Orban a declarat duminică seară, după ședința de urgență cu Raed Arafat și Marcel Vela:

- La aceasta sedinta n-am luat masuri, am hotarat cum procedam odata cu intrarea in vigoare a Legii 55 de maine. Am luat decizia de a covonca CNSU la ora 07.30 dimineata si decizia de a convoca sedinta de Guvern la ora 08.00. Sunt necesare pentru a derula toate procedurile stabilite in legea 55 pentru instituirea starii de alerta.

- Odata cu intrarea in vigoare instituim stare de alerta prin HG in conditiile prevederilor legale. HG va cuprinde tot ce prevede legea, planul de masuri cu cele 3 anexe si ramanem in stare de alerta pentru care de data asta avem toate mijloacele necesare impunerii lege.

- Vom mentine terasele inchise

