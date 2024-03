ALERTĂ - România a pierdut un proces internațional și va plăti despăgubiri de 42 milioane dolari

România a pierdut la Tribunalul arbitral al Băncii Mondiale de la Washington (ICSID) un proces intentat de industria regenerabilelor și trebuie să plătească despăgubiri de 42 de milioane de euro plus dobânzi, a confirmat Ministerul Finanțelor pentru Economedia.

Hotărârea împotriva României a fost luată cu 2-1.

Tribunalul arbitral a obligat România la plata către reclamanți a sumei de 42,2 milioane de euro plus dobândă. De asemenea, Tribunalul arbitral a mai obligat România la plata sumei de 600.000 dolari costuri de arbitraj și aproximativ 3,5 milioane euro reprezentând cheltuieli de apărare plus dobânzi.

Companiile ceruseră daune Românieiîn valoare de 142,7 milioane euro.

De ce a pierdut România

În anul 2013, Guvernul condus de Victor Ponta a instituit o schemă de stimulare a investițiilor în domeniul energiei regenerabile, pentru certificate verzi. Ulterior, România a modificat schema de ajutor prin mai multe acte normative, Drept urmare, în 2018 zece societăți au inițiat o procedură arbitrală internațională investițională împotriva României la ICSID.

Companiile spuneau că, pe baza cadrului normativ avantajos stabilit inițial de Guvern, au investit în sectorul de energie regenerabilă construind mai multe parcuri fotovoltaice. Ulterior, datorită modificării legislației, ei spun că investițiile le-au fost afectate.

Reclamanții au fost dezvoltatorii LSG Building Solutions GmbH (Austria), Pressburg UK GmbH (Germania), Green Source Consulting GmbH (Austria), Solluce Romania 1 BV (Olanda), Risen Energy Solar Project GmbH (Germania), Core Value Investments GmbH & Co KG Gamma (Germania), Core Value Capital GmbH (Austria), SC LJG Green Source Energy Beta SRL (România), Anina Pro Invest Ltd (Cipru) și Giust Ltd (Cipru).