Alexandru Muraru continuă RĂZBOIUL cu AUR: Am trăit în 2021 un fel de instituționalizare a negării Holocaustului produsă de un partid politic parlamentar

Deputatul PNL Alexandru Muraru a acuzat formațiunea AUR de „neolegionarism”, despre care susține că ar fi „o combinație de conservatorism, de tradiționalism, de revizionism istoric, de ultraortodoxism”. Liberaul a vorbit și despre decizia Parchetului General de a deschide un dosar penal in rem după declarația AUR privind Holocaustul.

„Eu consider că anul 2021 a fost un an pur și simplu incredibil pentru România, care scăpase de acest demon. Noi am trăit în acest an care s-a încheiat un fel de sistematizare, un fel de instituționalizare a negării Holocaustului produsă de un partid politic parlamentar. Dacă acest lucru se întâmpla în anii `90, noi nu aveam legislație cu care să combatem acest lucru. Legislația apare în 2002 și tot ceea ce produce, sau ne aducem aminte că produce (Partidul) România Mare sau PUNR, ei produc într-un moment în care România nu avea legislație care să condamne și să sancționeze”, a spus Alexandru Muraru, luni seară, la B1 TV.

Întrebat de ce liderii diverselor partide parlamentare nu au luat atitudine vizavi de AUR, deputatul liberal a continuat: „Trebuie să vă spun că eu am vorbit cu mulți colegi și din PNL, și din alte partide. Ei aveau două tipuri de opinii – o opinie care spunea că scoaterea în evidență a acestor elemente nu face decât să îi cauționeze și să îi scoată în spațiul public mai în evidență, alți colegi care îmi spuneau că există instituții, avem cadru legislativ, există instrumente pentru ca aceste tipuri de declarații și de fapte să fie incriminate de legea penală. Apoi, sigur că există și acest conformism al oamenilor politici, din păcate, care nu îi lasă să iasă din tiparul lor cunoscut. De asemenea, e vorba și de un anumit apel, poate unii oameni politici sau membri ai Parlamentului s-au gândit că se pot baza la un moment dat pe voturile AUR în Parlament”.

„Trebuie spus că acest demon al neolegionarismului, care este o combinație de conservatorism, de tradiționalism, de revizionism istoric, de ultraortodoxism, există și el este scos la suprafață în diferite perioade, cum a fost această perioadă a pandemiei, dar trebuie să subliniem, totuși, faptul că aceste idei extremiste sunt un pericol indiferent de forma de agregare în care ajung să circule, iar AUR nu a făcut decât să încarneze într-un proiect politic, cred eu, delirant toate aceste frustrări”, a mai afirmat Alexandru Muraru.