Alexandru Rafila anunță investiții de aproape 1 miliard de lei în noile ambulatorii

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila a anunţat că 69 de proiecte pentru realizarea de ambulatorii din cele 142 depuse au primit aprobare, acestea urmând să fie finanţate din PNRR.

El a menţionat că valoarea totală a investiţiilor se apropie de un miliard de lei, iar proiectele trebuie încheiate până la finalul lui 2024, notează News.ro

Rafila a afirmat, luni, într-o conferinţă de presă, că se încheie o etapă importantă în partea de investiţii a Planului Naţional de Redresare şi de Rezilienţă şi anume ambulatoriile de specialitate.

“Proiectul iniţial prevedea pentru un buget de 80 de milioane de euro fără TVA, adică circa 400 de milioane de lei, să dezvoltăm minim 30 de ambulatorii de specialitate, dintre care 20 trebuiau să fie în zone mai puţin dezvoltate.

A existat un apel deschis, deci orice instituţie dorea să dezvolte, instituţie spitalicească sau o autoritate locală care vrea să dezvolte o astfel de structură a putut să aplice. Au existat peste 140 de solicitări din partea diverselor instituţii medicale sau autorităţi locale”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

El a explicat de ce este important ambulatoriul de specialitate.

“Pentru că el oferă investigaţii medicale, adică analize de laborator, ecografie, radiologie, consultaţii multidisciplinare, de asemenea, pot fi implicate în programele de screening.

Ca urmare a acestor investigaţii, pacientul poate să primească un diagnostic rapid, poate să primească un tratament adecvat, uneori poate primi tratamentul acasă. Adică îşi desfăşoară activitatea terapeutică la domiciliu sau se pot oferi tratamente şi în spitalizare de zi în astfel de ambulatorii. Şi lucrul acesta, servicii medicale aproape de cetăţeni, constituie una dintre priorităţile Ministerului Sănătăţii”, a mai transmis Rafila.

El a menţionat că din cele 142 de solicitări au fost aprobate 69.

“Apelul a început în 26 septembrie 2022. Au fost încheiate depunerile acestor aplicaţii până în data de 2 februarie, 142 de solicitări şi prin relocările şi suplimentările pe care am reuşit să le realizăm, am crescut bugetul şi în loc de 30 de astfel de obiective, am ajuns la un total de 69 de proiecte aprobate, în valoare de 686 de milioane de lei fără TVA, la care se adaugă şi contribuţia autorităţilor locale la unele dintre ele, ceea ce a crescut considerabil bugetul iniţial, care era de circa 400 de milioane. Aproape jumătate din solicitări, 69 din cele 142 au primit finanţare. Contractele au fost semnate, le-am semnat la sfârşitul săptămânii trecute şi în această dimineaţă şi aceste contracte care au fost semnate au plecat către beneficiari. Acest proiect trebuie realizat până la sfârşitul anului viitor, deci există un interval suficient de timp de un an şi nouă luni în care aceste proiecte se pot derula”, a explicat ministrul Sănătăţii.

El a adăugat ca dacă este adăugată şi contribuţia autorităţilor locale la aceste ambulatorii, suma totală investită se apropie de un miliard de lei.

“Total buget din partea PNRR fără TVA - 686 de milioane. Autorităţile locale contribuie şi ele cu 121 de milioane acolo unde au avut resurse şi au dorit să se implice. Deci, în total, avem 807 milioane de lei fără TVA, dacă adăugăm şi TVA-ul, ne apropiem de un miliard de lei. Un miliard de lei în ambulatorii de specialitate cred că este fără precedent în istoria contemporană. Vă spuneam câteva lucruri despre structură. Remarcaţi că spitalele municipale şi spitalele orăşeneşti reprezintă mai mult de jumătate din bugetul total alocat pentru aceste proiecte - 213 milioane pentru spitalele municipale, 167 de milioane pentru spitalele orăşeneşti. Bineînţeles, şi spitalele judeţene au pondere importantă - 204 milioane”, a mai afirmat Rafila.

El a menţionat că aceste proiecte trebuie finalizate până la sfârşitul anului 2024.

“Cred că această structură reflectă foarte bine ceea ce ar trebui să se întâmple în viitor şi atunci când discutăm de asistenţa medicală spitalicească, să putem să apropiem serviciile de cetăţeni este esenţial pentru ca să putem să avem o satisfacţie mai mare a oamenilor în ceea ce priveşte calitatea şi accesul la servicii de sănătate. Ne dorim ca aceste proiecte să se încheie cu bine până la sfârşitul anului 2024. Echipa Ministerului Sănătăţii este la dispoziţia beneficiarilor pentru sfaturi, pentru îndrumări privind modul de derulare în continuare. Dânşii sigur trebuie să contracteze aceste investiţii dacă discutăm de construcţii şi reamenajări cu firme specializate. Există investiţii în echipamente care trebuie realizate, de asemenea, în cadrul acestui proiect”, a mai declarat ministrul Sănătăţii.