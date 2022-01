Alexandru Rafila explică simptomele specifice Omicron: 'Am intrat în valul 5. Estimăm un milion de cazuri'

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila (PSD), a declarat duminică, la Antena 3, că „în mod evident” România a intrat în valul 5 al pandemiei de coronavirus.

„In mod evident am intrat in valul 5. Chiar daca pare ca situatia s-a stabilizat de 4-5 zile, nu inseamna ca lucrurile au revenit la normal. Este o crestere rapida (a numarului de cazuri) in Romania, una din cele mai mari rate de crestere nu doar din Europa. Nu avem niciun motiv sa ne relaxam. Speranta noastra este ca noile cazuri sa nu pua in pericol sistemul de sanatate”, a afirmat ministrul.

Rafila a adăugat că din estimările specialiștilor, în două săptămâni va exista o transmitere mai accelerată a Covid-19 și că „estimăm un milion de cazuri” în vârful valului 5.

În ceea ce privește simptomele Omicron, ministrul a indicat: „Durerea de gat, putin intensa, mai degraba mancarime; transpiratii abundente in timpul noptii; astenie; dureri musculare; febra; sindrom digestiv. Sunt semne care ar trebui sa ne puna pe ganduri”.