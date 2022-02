Alfa Romeo și-a dezvăluit cel mai recent vehicul, SUV-ul Tonale, care folosește NFT și blockchain pentru a urmări recordurile auto

Producătorul auto italian Alfa Romeo și-a dezvăluit cel mai recent vehicul, SUV-ul Tonale. Firma susține că este prima din industrie care conectează fiecare vehicul la propriul token bazat pe blockchain, care poate urmări întregul ciclu de viață al mașinii, conform cointelegraph.com.

Una dintre cele mai distinctive caracteristici ale acestui SUV este că fiecare mașină este legată de un simbol nefungibil (NFT) însoțitor. Tonale NFT, conform Alfa Romeo, certifică o mașină la cumpărare și apoi pur și simplu înregistrează și păstrează datele pe durata de viață a vehiculului. Francesco Calcara, șeful departamentului de marketing și comunicare globală la Alfa Romeo, a declarat :

„La acordul clientului, NFT va înregistra datele vehiculului, generând un certificat care poate fi folosit ca garanție a stării generale a mașinii, cu impact pozitiv asupra valorii sale reziduale.”

Companiile de automobile investesc din ce în ce mai mult în piața NFT, despre care se estimează că va ajunge la 240 de miliarde de dolari până la sfârșitul deceniului – batând jetoane digitale unice de colecție, care sunt uneori incluse în achizițiile de vehicule.

Blockchain-ul este acum legat de orice, de la oferte imobiliare la jetoane de implicare pentru fanii sportului . NFT-urile au generat recent titluri, în timp ce companiile se întrec pentru a se integra cu această nouă tehnologie.

Lamborghini goes to space with nonfungible tokens.



The Italian carmaker announced its first NFT project called "Space Time Memory:" a series of five photographs of a Lamborghini Ultimae going into space.https://t.co/xodoFr71UQ