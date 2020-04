Producătorul de aluminiu Alro Slatina şi-a planificat investiţii de 24,05 milioane dolari în acest an şi speră să atingă un profit net de 15,18 milioane dolari, la venituri din vânzări de 613,3 milioane dolari, potrivit news.ro.

Indicatorii au fost aprobaţi în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de marţi.

Combinatul a avut anul trecut pierderi de 152,9 milioane lei (circa 34 milioane dolari) şi venituri din vânzări de 2,49 miliarde lei (560 milioane dolari).

De asemenea, Grupul Alro a avut anul trecut venituri din vânzări de 2,77 miliarde lei şi o pierdere de 67,2 milioane lei.

Alro este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa, după capacitatea de producţie.

Companiile care fac parte din Grupul Alro sunt: Alro - producătorul de aluminiu, Alum - producătorul de alumină, Sierra Mineral Holdings I, Ltd. - societatea de extracţie a bauxitei, Vimetco Extrusion – producător de aluminiu extrudat, Conef – societate de tip holding şi de management, Global Aluminium Ltd. - societate de tip holding şi Bauxite Marketing Ltd - marketing.

Alro este o subsidiară a Vimetco NV, companie globală de aluminiu primar şi procesat, integrată pe verticală. Alro este unul dintre cei mai mari producători de aluminiu integraţi pe verticală din Europa, după capacitate, având o capacitate de producţie instalată de 265.000 tpa.

Principalele pieţe de desfacere pentru produsele Alro sunt Uniunea Europeană, dar compania are exporturi şi în SUA şi Asia.