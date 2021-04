Compania Amazon a asigurat că nu este implicată în proiectul Super Ligii şi că înţelege îngrijorarea iubitorilor fotbalului, relatează presa internaţională.

După mai multe mari grupuri de presă care deţin drepturi de difuzare pentru meciuri de fotbal, ca Sky, BT Sport şi DAZN, gigantul american s-a exprimat marţi în legătură cu proiectul Super Ligii, competiţie închisă, lansată de douăsprezece cluburi disidente.

"Amazon Prime Video înţelege şi împărtăşeşte preocupările ridicate de iubitorii fotbalului în legătură cu o Super Ligă disidentă. Credem că o parte din dramatismul şi frumuseţea fotbalului european vine din capacitatea fiecărui club de a avea succes graţie evoluţiilor sale de pe teren", a declarat firma americană într-un comunicat postat pe reţelele de socializare.Menţionată ca potenţial difuzor al Super Ligii, Amazon a negat categoric orice implicare. "Nu am fost implicaţi în niciun fel de negociere pentru această Super Ligă", a indicat compania, care a amintit că difuzează Liga Campionilor în Germania şi Italia şi Premier League în Regatul Unit.În Franţa, beIN Sports et Canal +, viitorii difuzori ai Ligii Campionilor pentru perioada 2021-2024, nu s-au exprimat până acum în privinţa Super Ligii.Cluburile AC Milan, Arsenal Londra, Atletico Madrid, Chelsea Londra, FC Barcelona, Inter Milano, Juventus Torino, FC Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid şi Tottenham Hotspur au anunţat oficial, luni, lansarea unei noi competiţii, "The Super League", menită să "genereze resurse suplimentare pentru toată piramida fotbalului".Cinci echipe ar participa în fiecare an în această competiţie pe baza meritului sportiv.