Ambasadorul Israelului în România: 'Nu putem negocia pacea, putem negocia încetarea focului'

Israelul nu negociază pacea! Este anunțul clar făcut de ambasadorul Israelului în România, Reuven Azar, care a vorbit despre pericolul pe care Iranul îl reprezintă în zona Orientului Mijlociu la o reuniune dedicată diplomației.

Azar a vorbit și despre parteneriatul pe care România îl are cu Israelul și a transmis autorităților de la București că este momentul prielnic pentru a investi în industria apărării și că multe firme israeliene vor să construiască fabrici în România.

”Sperăm că va avea loc această predare de ostatici în zilele următoare. Iranul este ca o caracatiță, trebuie izolată. Este o provocare cu care ne confruntăm toți, trebuie să acționăm.

Este o mare diferență între economia pe timp de pace și cea în timp de război. Pe timp de război, trebuie să îți schimbi prioritățile și să investești în industria apărării, în înarmare. Investitorii nu merg acolo unde există riscuri mari.

Pentru România, este momentul să investească în industria apărării. Noi investeam mult și înainte de război, trebuie să eliminăm amenințările. Nu putem negocia pacea, putem negocia încetarea focului.

Dacă reușim să eliminăm capacitățile de înarmare ale Hamas, ne putem reorienta spre partea economică. Construim diverse sisteme de apărare cu România, de exemplu Piranha, ecipamente militare de comunicații etc. Vreau să aduc mai multe companii israeliene care să investească în România și să construiască fabrici.”, a spus Reuven Azar la „Bucharest Leaders’ Summit: The Highway to Success”, eveniment organizat de Grupul de Presă MediaUno, Institutul Național de Statistică și Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.