Amendă uriașă pentru Albalact, Covalact și Dorna Lactate / Anunțul făcut de șeful Consiliului Concurenței

Consiliul Concurenței a amendat cu aproape trei milioane de euro mai multe companii de lactate pentru că au refuzat să le permită inspectorilor acces la anumite informații. Potrivit legii concurenței, firmele care refuză să coopereze cu instituția sunt sancționate cu amendă de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totală, informează B1 TV.

„În cadrul investigației deschise de curând privind piața untului, unde suspectam niște creșteri nejustificate de preț, am mers în inspecție la operatori economici care procesează lapte și produc unt. printre care Lactalis este unul dintre cei mai importanți”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Consiliul a efectuat mai multe verificări la companiile de lactate Albalact, Covalact și Dorna Lactate. Din cauză că firmele nu au acordat acces inspectorilor de concurență la anumite conturi de email sau corespondențe utilizate de către angajaţii sau reprezentanţii firmelor, a dat amenzi de 14,3 milioane de lei, adică aproximativ 2,9 milioane de euro.

„Problema a fost că deși am avut acces, am putut să strângem documente, să ridicăm probe de la Lactalis, ni s-a blocat accesul la unele legate de un angajat din Franța or e foarte important pentru noi să avem acces la toate probele disponibile. Și pentru că Lactalisul nu a respectat inițial aceasta solicitare. a primit o amendă de 2,9 milioane de euro”, a explica Chirițoiu.

Consiliul Concurenței, amenzi aspre pentru companiile de lactate:

Albalact SA – amendă de 9,9 milioane de lei (aproximativ 2 milioane euro)

Covalact SA – amendă de 2.4 milioane de lei (aproximativ 495.000 euro)

Dorna Lactate SA – amendă de 1.9 milioane de lei (aproximativ 400.000 euro)

Ce spune legea concurenței și cum a fost stabilită amenda

Potrivit legii concurenței, inspectorii au dreptul de a solicita orice fel de informație legată de obiectul investigației, iar companiile care refuză să furnizeze aceste informații primesc amenzi de la 0.5 la 10 % din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior.

Companiile de lactate au fost amendate, în total, cu 130.913,27 lei pentru fiecare zi de întârziere, sumă calculată de la data comunicării sancţiunii până la data la care vor permite accesul reprezentanţilor instituţiei la informaţiile şi documentele solicitate.

Legea concurenţei interzice orice înţelegeri între companii şi practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurenţa pe piaţa românească, în special cele care stabilesc preţuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiţii de tranzacţionare.