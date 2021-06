American Independent Film Festival le propune cinefililor filme vintage cu vampiri şi demoni

Secţiunea online „Fright @ Midnight - Focus Fool Moon Features” din cadrul American Independent Film Festival propune cinefililor producţii vintage cu vampiri şi demoni, arată News.ro.

Cea de-a cincea ediţie a AIFF va avea loc între 23 şi 27 iunie, în format hibrid.

„Pentru ediţia de anul acesta am decis să punem în lumină o legătură mai puţin cunoscută între industria de film din SUA şi cea din ţara noastră. La începutul anilor '90, producătorul hollywoodian Charles Band a adus în România deja celebrul său mod extravagant de a face film de categorie B, realizând astfel prima producţie americană din ţară, împreună cu regizorul de film Ted Nicolaou şi cu directorul de imagine Vlad Păunescu. O abordare proaspătă şi originală a filmului de gen cu vampiri, «Subspecies» din 1991 avea să devină primul episod al seriei de cult «Subspecies» şi începutul unei colaborări de un deceniu între Full Moon Features şi Castel Film”, spune Andrei Tănăsescu, curatorul acestei secţiuni a festivalului.

În secţiune, alături de „Subspecies” (1991), vor fi disponibile „Bloodstone: Subspecies II” (1993) şi „Dark Angel: The Ascent” (1994).

„Subspecies” îl are în centru pe maleficul vampir Radu, care se întoarce în oraşul natal Prejnar, după ani petrecuţi în exil. El fură de la tatăl său preţioasa piatră sângerie din care se spune că picură sângele sfinţilor şi îl ucide fără milă pe acesta. Între timp, două studente americane fac echipă cu o localnică pentru a studia cultura locală. Radu devine atras de tinere, însă problemele încep când fratele lui, Stephan, le ajută.

Continuarea filmului din 1991, „Bloodstone: Subspecies II” prezintă povestea unei femei care a devenit vampir şi care încearcă să scape de maleficul Radu. Ea fură la rândul ei piatra sângerie, iar acum vampirul este pe urmele ei pentru a o recupera. Între timp, sora femeii vine în România pentru a-i salva sufletul, însă poate fi prea târziu.

În „Dark Angel: The Ascent”, o altă femeie reuşeşte să scape din iad. Proaspăt ieşită din grotescul subteran, cu o sete nestăvilită de răzbunare, ea decide să-i pedepsească pe păcătoşi, însă se întâmplă ceva total neaşteptat: se îndrăgosteşte.

Spectatorii AIFF.5 vor avea ocazie de a-l întâlni, tot online, pe regizorul Ted Nicolaou, care le va răspunde întrebărilor şi-i va introduce în povestea din spatele camerelor. Discuţia va fi moderată de Andrei Tănăsescu şi va avea loc sâmbătă, 26 iunie, începând cu ora 17:00, via Zoom, live pe pagina de Facebook a festivalului.

Filmele vor fi disponibile în toată ţara, pe platforma Eventbook.ro, de unde spectatorii pot achiziţiona bilete şi pentru celelalte proiecţii din cadrul American Independent Film Festival ce are loc anul acesta la Food Hood, outdoor, unde toate proiecţiile sunt gratuite, şi la Cinema Muzeul Ţăranului, unde vor fi proiectate şi „American Movie” şi „Living in Oblivion”, două titluri din secţiunea specială „Films on Filmmakers”.

Citește și: Luptele interne din TVR pentru conducerea televiziunii! Dezvăluirile lui Ionuț Cristache: 'Nu cumva poate fi încadrat la trafic de influență?'

American Independent Film Festival este organizat de Asociaţia Cinemascop şi este un proiect cultural finanţat de Ministerul Culturii.