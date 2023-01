Ana Bogdan și-a demis antrenorul, chiar pe terenul de la Australian Open: Are probleme cu capul! Nu merită nici să-l salut

Jucătoarea de tenis Ana Bogdan s-a certat cu propriul antrenor, Thomas Drouet, chiar în timpul meciului de la Australian Open. Sportiva l-a concediat pe loc și a spus că antrenorul ”are probleme cu capul”, iar dacă-l va mai întâlni ”nu merită nici măcar să-l salut”.

"Nu mai am antrenor pentru că au fost ceva probleme la Adelaide. Asta cred că a fost cea mai scurtă colaborare pe care am avut-o cu cineva vreodată. Sunt mai multe lucruri la mijloc. Nici nu mai merită să vorbesc despre persoana asta. Au fost mai multe lucruri pentru că nu pot să iau o decizie atât de radicală și la capătul lumii! S-au adunat mai multe lucruri. Noroc că am avut ochii deschiși și am fost precaută încă de la început cu el, om pe care nu-l cunosc", a spus Ana Bogdan pentru ProSport.

Ana Bogdan susține că antrenorul a început să țipe și să o jignească, chiar în timpul meciului de la Australian Open.

"Din punctul meu de vedere, omul ăsta are probleme cu capu’! Mai multe nu pot să zic și nici nu vreau să mai discut despre el. Adică nu merită. Nu merită nici să-l privesc în ochi și nici să-l mai salut vreodată! Asta este tot ceea ce vreau să zic. Nu merită să vorbesc despre el. La mijlocul terenului, în mijlocul antrenamentului, de față cu toată lumea, nu poți să țipi la mine și să-mi vorbești așa, din senin. Înseamnă că ești dus cu capu’ și eu nu pot să stau cu un om de genul ăsta! Am nevoie de echilibru, am nevoie de liniște, am nevoie de suport. Am nevoie de oameni pozitivi, nu mai am nevoie de oameni care nu-și pot gestiona propriile comportamente", a continuat Ana.