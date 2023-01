Analiști militari americani: Rusia se pregăteşte pentru o ofensivă 'iminentă' în Ucraina

Forţele ruseşti se pregătesc pentru un nou atac iminent în Ucraina, "cel mai probabil curs de acţiune" fiind o ofensivă "în următoarele luni", potrivit analiştilor de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think tank din Washington, informează NEWS.RO.

Citând surse occidentale, ucrainene şi ruseşti, think tank-ul american scrie în analiza zilnică a evoluţiilor din războiul din Ucraina că Moscova "se pregăteşte pentru o ofensivă iminentă".

În ultima sa actualizare, postată luni seară, ISW subliniază remarcile secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, care a declarat că nu există "niciun semn" că Vladimir Putin "se pregăteşte pentru pace".

Luând cuvântul luni în Coreea de Sud, Stoltenberg a declarat: "Vedem contrariul. Vedem că ruşii se pregătesc pentru mai mult război, că mobilizează mai mulţi soldaţi, mai mult de 200.000 şi, eventual, chiar mai mulţi decât atât, că achiziţionează în mod activ noi arme, mai multă muniţie, îşi intensifică propria producţie, dar şi că achiziţionează mai multe arme de la alte state autoritare, precum Iran şi Coreea de Nord".

ISW notează, de asemenea, că un lider militar ucrainean, Ivan Timociko, a declarat că Moscova îşi consolidează gruparea de forţe din Donbas ca parte a unei ofensive anticipate. De asemenea, oficialul ucrainean spus că forţele ruse vor trebui să lanseze o ofensivă din cauza presiunii interne tot mai mari pentru victorie.

"Declaraţiile lui Stoltenberg şi Timociko susţin previziunile anterioare ale ISW potrivit cărora forţele ruseşti stabilesc condiţiile pentru a lansa un efort ofensiv, probabil în regiunea Luhansk, în următoarele luni”, conchide ISW.

Între timp, lupte intense continuă în jurul oraşului Bahmut din regiunea ucraineană Doneţk, în timp ce forţele ruseşti îşi continuă ofensiva spre acest oraş-cheie din estul ţării, a anunţat marţi armata ucraineană, potrivit CNN.

În ultimele 24 de ore, o serie de oraşe şi localităţi din regiunile Doneţk, Luhansk, Harkov, Herson şi Zaporojie au fost bombardate de forţele ruse, a declarat Statul Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei, adăugând că forţele ruse "continuă să bombardeze aşezările din apropierea frontierei de stat, provocând victime civile şi distrugând proprietăţi private".

În regiunea Doneţk, în ultimele 24 de ore, armata ucraineană a respins atacurile din apropierea Bahmut, Avdiivka, Vuhledar şi alte oraşe din regiune, unde situaţia rămâne "dificilă", au declarat autorităţile regionale şi armata ucraineană. Atacurile izolate şi haotice au continuat de-a lungul liniei de apărare din jurul oraşului Avdiivka pe tot parcursul nopţii, a declarat marţi administraţia militară regională. De asemenea, au fost raportate bombardamente în alte câteva oraşe şi comunităţi din regiune, provocând pagube clădirilor rezidenţiale. Trei civili au fost răniţi în întreaga regiune în ultimele 24 de ore, a precizat administraţia militară regională.

Situaţia din regiunea Luhansk rămâne, de asemenea, "dificilă", a declarat marţi administraţia militară regională de aici. În ultima zi, forţele ucrainene au respins atacurile ruseşti în zonele Novoselivske şi Bilohorivka, au declarat autorităţile regionale. În oraşul Luhansk, forţele ruse folosesc maternităţile a două spitale pentru a trata militarii răniţi, susţine armata ucraineană.

"Inamicul continuă să sufere pierderi grele şi a început să folosească facilităţi medicale civile suplimentare pentru a găzdui răniţii invadatorilor ruşi", a declarat Statul Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei. "Din cauza folosirii de către inamic a două maternităţi pentru a trata răniţii ruşi din oraş, este posibil să se nască copii doar în Centrul regional perinatal din Luhansk, care este foarte lipsit de spaţiu şi creează riscuri şi condiţii nefavorabile pentru naştere", a adăugat acesta.

În regiunea Harkov, un civil în vârstă de 62 de ani a murit în oraşul Vovceansk ca urmare a bombardamentelor, a anunţat marţi administraţia militară din această regiune. O femeie în vârstă de 83 de ani a fost rănită. Starea ei este de gravitate moderată, au precizat autorităţile regionale. Bombardamentele au avariat, de asemenea, clădirea departamentului de poliţie, clădiri de apartamente şi depozite.

În Kupiansk, o clădire regională a Căilor Ferate Ucrainene şi case particulare au fost avariate, au declarat autorităţile regionale.

Western, Ukrainian, and Russian sources continue to indicate that #Russia is preparing for an imminent offensive, supporting ISW’s assessment that an offensive in the coming months is the most likely course of action.https://t.co/BOss1GjKHc pic.twitter.com/LyzFcyzvtu