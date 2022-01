Analiza lui Radu Tudor: motivul pentru care Rusia repetă obsesiv numele României

Jurnalistul Radu Tudor, specializat în probleme militare, explică faptul că România reprezintă un ghimpe în coasta Rusiei, asta pentru că țara noastră deține o serie de capabilități militare care ar permite SUA intervenții rapide, în cazul unei invazii rusești în Ucraina sau în altă țară din Europa de Est.

”Unul din substraturile pentru care Federatia Rusa cere ca fortele NATO sa paraseasca teritoriul Romaniei il voi descrie in continuare. E unul din multele. Azi ma voi referi la acesta, in mod specific.

Trec peste faptul ca Romania e NATO, deci trupele romanesti sunt trupe NATO, iar aliatii vin in tara noastra cu deplinul nostru acord, sa intareasca apararea pe Flancul Estic al Aliantei. N-am pretentia sa inteleaga, desi suntem de 18 ani membri.

Unul din obiectivele strategice ale Romaniei il reprezinta Baza Aeriana de la Campia Turzii. Dezvoltata conceptual in diferite etape de catre Fortele Aeriene Romane, baza a fost succesiv modernizata si este intr-o etapa esentiala azi, din acest punct de vedere.

In baza unei initiative strategice a SUA, aprobata in mandatul presedintelui Barack Obama, Romania beneficiaza de cateva sute de milioane de dolari pentru intarirea infrastructurii militare folosita in misiuni aliate.

European Deterrence Initiative (EDI), votata de Congresul SUA, inseamna un program multianual de peste 7 miliarde de dolari derulat de Pentagon. Unul din obiectivele vizate este Baza Aeriana de la Campia Turzii.

Pana la finalizarea proiectului de modernizare, baza aeriana romaneasca este perfect operationala.

Un detașament alcătuit din aeronave MQ-9 Reaper și circa 90 de militari aparţinând Forţelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii este dislocat în Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii.

Militarii americani executa misiuni de informații, supraveghere și cercetare în sprijinul operaţiilor NATO, iar Forţele Aeriene Române, prin intermediul Bazei 71 Aeriene „General Emanoil Ionescu”, asigura sprijinul tehnic, operațional și logistic necesar desfăşurării misiunilor pe toată perioada dislocării acestora în România.

Mesajul Fortelor Aeriene Romane :

Prezenţa partenerilor americani pe teritoriul ţării noastre reprezintă o oportunitate de dezvoltare, testare şi evaluare a capacităţii de luptă, activităţile desfăşurate în comun fiind un element cheie în creşterea nivelului de interoperabilitate dintre cele două părţi. Colaborarea dintre Statele Unite ale Americii și România contribuie la consolidarea capacității de apărare colectivă și la creșterea securității regionale.

Aeronava MQ-9 este un vehicul aerian fără pilot capabil să efectueze misiuni de zbor comandate de la distanță sau autonome și este dezvoltată de General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI), în principal pentru Forțele Aeriene ale Statelor Unite ale Americii.”, scrie Radu Tudor, pe blogul personal.