Anca Alexandrescu, după declarațiile lui Florin Cîțu: 'Poate își aduce aminte cine i-a plătit zeci de mii de dolari pe an pentru facultate?'

Anca Alexandrescu susține că premierul Florin Cîțu a fost arogant ieri la conferința de presă, când a dat detalii despre arestarea din SUA, rămânând câteva întrebări la care trebuie să răspundă. „Poate își aduce aminte cine i-a plătit zeci de mii de dolari pe an pentru facultate”, întreabă jurnalista, „Sau poate își aduce aminte elementele din CV care îi lipsesc, de exemplu ce studii are, de fapt?”.

„Sa fie salarii de 3000 de euro pentru toti romanii! Premierul Florin Catu ne spune ca deja foarte multi romani castiga intre 1000 si 3000 de euro. Cine castiga de fapt aceste salarii? La stat sau la privat? Care este situatia reala? Cum erau salariile inainte de 1989 si ce putere de cumparare aveau romanii atunci? Cine sunt angajatii de la stat cu salarii nesimtite chiar de peste 3000 de euro?

Premierul ne a explicat ieri cu multa aroganta ca nu si aduce aminte nici daca a fost incatusat, nici cat a stat in custodia politiei, nici cum a facut rost de bani pentru a plati amenda si avocatul. Probabil ca alcoolemia de 0,161 i a jucat feste. Insa in mod sigur in anii studentiei in Iowa a fost si treaz. Poate isi aduce aminte cine I a platit zecile de mii de dolari pe an pentru facultate!? Sau poate isi aduce aminte si de elementele din CV care-I lipsesc. De exemplu perioada liceului! Ce studii are de fapt premierul? De ce ar ascunde si alte lucruri din trecutul sau? Sunt prea multe secrete pentru un premier?

Va aduceti aminte cum au executat o colegii liberali pe Mona Musca atunci cand s a aflat despre “greselile” sale din tinerete? De ce aplica liberalii dubla masura in cazul domnului Catu?”, scrie Anca Alexandrescu pe Facebook.