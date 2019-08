Anchetatorii au găsit telefonul Alexandrei

Surse apropiate anchetei de la Caracal spun că telefonul mobil al Alexandrei a fost găsit de autorități, potrivit Antena 3.

Telefonul Alexandrei a fost gasit in parcul din orasul Caracal, acolo unde a fost gasita si cartela telefonica. Telefonul si cartela au fost separate si aruncate in locuri diferite in parc. Sursele citate spun ca Dinca le-a aratat anchetatorilor unde a aruncat telefonul si cartela.

Romania Tv spune că telefonul ar fi fost gasit in casa sau in imprejurimi, iar cartela in parc.

