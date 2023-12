Andrei Caramitru, analiză surprinzătoare pe datele Eurostat - În România se trăiește mai bine decât în multe alte țări UE

Economistul Andrei Caramitru face apel la datele oficiale ale Eurostat, agenția de statistică a UE, pentru a arăta că în România lucrurile nu stau atât de prost cum ne-am obișnuit să ne plângem. Potrivit datelor citate, românii o duc mai bine decât cetățenii din 9 alte țări UE, fiind la același nivel cu spaniolii.

„Aveți incredere in cifrele de la Bruxelles? UE Adica? Eurostat? Ca dacă da - si ar trebui sa aveți încredere - veti fi șocați.

PIB-ul e ceva care măsoară economia dar nu bunăstarea oamenilor. Așa ca astia se uita la consumul per capita ajustat la puterea de cumpărare - adica cât pot cheltui oamenii medii in mod real.

Ei si Romania sta așa, la sfârșit de 2022. Suntem 86% din media UE. Adica:

- PESTE următoarele tari din Europa : Malta, Cehia, Estonia, Grecia, Slovacia, Letonia, Croatia, Ungaria, Bulgaria

- La acelasi nivel, identic, cu Spania (!!!)

- extrem de aproape, la 1%, de Portugalia, Polonia si Slovenia (posibil sa le depășim pe toate in 2023).

Știu ca o sa urlati. Dar dar dar - autostrăzi, spitale, corupție, scoli, Educatie PISA !!!! NU au legătura - vorbim de consum, putere de cumpărare reala, atât.

O sa ziceți - daaaaar e saracie, sunt câțiva milionari care trag media in sus !!!!!! NU. Coeficientul de inegalitate (Gini) e la nivelul mediei europene si scade nu creste.

O sa zbierati - da poate consumam - dar e pe datorieeee!!!! DELOC. Nivelul de credite e mult mult mai scăzut decât media Europeană, nu creste - cresc depozitele, economisirea populatiei care e enorma, nu creditarea. E pe dos.

O sa mai ziceți - minciuni !!!!! Prețurile sunt imense. Tocmai ca nu sunt - sunt mult sub cele Europene. Vorbiți aiurea (coșul de consum nu e doar saint pelerino si camambert deștepților).

Așa ca respirați frumos. Treceti peste șoc, internalizat informația, si ajustați-vă perspectiva asupra realității. Ca altfel ramaneti defazați si nu înțelegeți nimic din ce se întâmpla in jurul vostru. Not helpful”, scrie Andrei Caramitru pe Facebook.

Ulterior, Caramitru a revenit cu un mesaj adresat celor care nu cred că datele UE arată situația reală.

„Aia care urla ca o duc rău vai dezastru aici. ca se moare de foame. Ca e mai bine in vest. Eu le propun așa. Experiment de 1 an. Sa meargă ORIUNDE in europa de vest, își iau un job acolo si isi plătesc chiria pe un apartament fix ca aici, își iau internet mobil ca aici, o mașina fix ca aici (pe care platesc rca Casco parcare), mănâncă fix ca aici, totul IDENTIC. Salariu ca acolo cheltuieli pe același nivel de viața ca aiciX

Si sa vada daca rămân cu mai mulți bani in buzunar la sfârșitul lunii. Ca e posibil sa nu treaca de saptamana a 3a pana la salariu si facă foamea 10 zile.

Încercați un an, fix un an. așa de experiment. Si după vorbim”, mai scrie Andrei Caramitru.