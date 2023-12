Andrei Caramitru, după tragedia de la Odorheiu Secuiesc: Eu aș face un sistem de tip ITP pentru clădiri

Tragedia de la Odorheiu Secuiesc, unde peretele unui internat s-a prăbușit peste copii, se va repeta la o scară de zeci de ori mai mare în caz de cutremur major, avertizează Andrei Caramitru. Economistul propune și o potențială rezolvare a problemei: introducerea unui sistem de inspecții tehnice periodice pentru clădiri, la fel ca în cazul vehiculelor.

„Apropo de cladiri care ne cad si ne vor cădea in cap si ne omoară

Dacă ai o mașina - ești OBLIGAT sa faci ITP. sa fie verificata tehnic daca e ok. Dacă nu - o repari pe banii tai. nu ai bani - o vinzi. simplu.

Daca ai o cladire - poți sa o lași in paragina, sa fie ruina, sa cada in cap la oameni tencuiala, sa fie cu bulina si sa omoare pe toti înăuntru dacă e cutremur. Nici o problema. Nici o amenda, nici o obligație, nimic. Evident- zeci de mii de clădiri sunt praf. orasele arata ca dracu ca in Gaza sau bakhmut. In plus avem o întreaga casta de bugetari si de oengisti care sunt obsedați doar de construcții noi (sa le blocheze) dar “salveaza” ruinele Adica nu cumva sa facă cineva ceva sa le modernizeze/consolideze/repare. Nu !!!! Zone protejate si uniți salvam !

Ce e aberant e ca legile exista. Doar ca APLICAREA legii e la primarii. Care multe nu fac absolut nimic, nu aplica legea (Bucureștiul in special dar nu numai).

Eu as face un sistem de tip ITP. La 5 ani. Cu penalități amenzi si tot COLOSALE dacă clădirea ta e praf. Nu ai bani - vinde domne la altul sa o faca. Altfel plătești pana îți clănțăne dinții.

Alte soluții nu exista. Problema e ca in caz de cutremur o sa moara zeci de mii de oameni tocmai pentru ca ce scriu mai sus nu se întâmpla. Cine va plăti atunci ???? Cine va intra la pușcărie?”, scrie Andrei Caramitru pe Facebook.

Reținere după tragedia de la Odorheiu Secuiesc

Anchetatorii au făcut prima reținere după cazul dramatic de la liceul din Odorheiu Secuiesc, acolo unde un elev a murit și alți trei au fost răniți după ce peretele internatului s-a prăbușit.

Potrivit surselor STIRIPESURSE.RO, Laszlo Szilveszter Sandor (administrator și acționar unic al SC Lareno - Fa SRL - firma executantă a proiectului) a fost reținut pentru 24 de ore (ucidere din culpă și vătămare din culpă). Acesta o să fie prezentat instanței, cu propunere de arestare preventivă.

Patronul firmei a coordonat în mod nemijlocit lucrările de excavație care nu au respectat cotele prevăzute în proiect, a dispus angajaților să sape până în partea de jos a fundației (peste 2m), deși adâncimea maximă prevăzută în proiecte era de maxim 1,10 metri, față de cota terenului actual înaintea începerii lucrărilor.