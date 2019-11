Andrei Caramitru o SPULBERĂ pe Simona Halep: 'Asocierea cu el îţi face mare rău. Şi textul asta e probabil scris de el nu?'

Mesajul aproape identic postat ieri de Simona Halep și Sorana Cîrstea în favoarea lui Ion Țiriac a stârnit multe reacții.

Andrei Caramitru, fost consilier al lui Dan Barna, a comentat și el la postarea Simonei Halep, afirmând cu asocierea cu Țiriac îi face rău jucătoarei de tenis.

„Asocierea ta cu Țiriac îţi face mare rău. Şi textul asta e probabil scris de el nu? Of, of, of. Păcat”, a scris membrul USR.

Halep și Cîrstea atacase într-un mesaj aproape identic blocarea finanțării de către MTS a Federației Române de Tenis.

În replică, Ionuț Stroe, noul Ministru al Sportului, a declarat că „este o problemă, din păcate, cadrul legal nu permite în acest moment alocarea unor bani către Federația Română de Tenis, cât timp se află într-un litigiu pe rolul instanțelor. Evident, nu trecem peste lege, legea trebuie respectată.”